米国フィギュアスケート連盟は11日（日本時間12日）、2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の米国代表を発表した。

男子は世界選手権2連覇中のイリア・マリニン（21）、アンドルー・トルガシェフ（24）、マキシム・ナウモフ（24）、女子はアンバー・グレン（26）、世界女王のアリサ・リュウ（20）、イザボー・レビト（18）の各3人を選出。アイスダンスは世界選手権3連覇中のマディソン・チョック（33）、エバン・ベーツ（36）組など3組に決まった。ペアでは全米選手権2連覇のアリサ・エフィモワ（26）、ミーシャ・ミトロファノフ（28）組はフィンランド出身のエフィモワが米国籍を未取得で落選した。

全米選手権3位で五輪初出場を決めたナウモフは、昨年1月にワシントン近郊で発生した航空機とヘリコプターの衝突事故により、94年世界選手権優勝ペアだった父ワディム・ナウモフさんと母エフゲニア・シシコワさんを亡くしていた。10日（同11日）の男子フリー後、ワディムさんとかわした最後の会話が「両親の後を継いで五輪選手になるには何が必要か」だったと明かしたナウモフは、代表選出に「本当に成し遂げたんだ」と感激。「毎日、何年も、五輪について話していました。家族にとって五輪は大きな意味を持っています。僕も5歳の時から、何を考えればいいのか分からなくなるぐらい、五輪のことを考えていました。言葉では言い表せないほどです」と喜びをかみしめた。

全米選手権4連覇でミラノ・コルティナ冬季五輪でも“本命”に挙げられるマリニンは「オリンピック精神と五輪の雰囲気にワクワクしています。五輪で金メダルを狙っていきたい」と決意表明。母親がミラノ出身のレビトは「これは私の目標であり、夢でした。それがかなって本当に特別な気分です」と話した。