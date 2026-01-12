タレント井森美幸（57）が、10日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。ささいな一言がきっかけで、スタジオが騒然となった。

番組冒頭で、葵わかなが「今年の抱負」を聞かれると「趣味をもう一つ増やしたい」と話して、現在趣味の「読書、アニメ、旅行、料理、トレーニング」を挙げつつ、「もう1個」と多趣味ぶりを明かした。

そこで、お勧めの趣味を聞かれた井森美幸が「高野豆腐を入れてほしいです。2人でブームをつくらない？」と推薦。MCの山里亮太が「井森さんは高野豆腐を日本で一番好きなんだもんね」と合の手を入れ、井森が「うん、好き好き」と目じりを下げた。

すると「KEY TO LIT」猪狩蒼弥が「高野豆腐って何ですか？ごめんなさい」と告白し、スタジオは騒然。井森は「えっ！」と絶句し、山里も「ソウちゃん！」と苦笑いするしかなかった。

「無知をさらしてます？」と恥ずかしそうな猪狩に、アルコ&ピース・平子祐希が、井森に向かって「きょうの衣装も“高野豆腐カラー”ですもんね」とジョークで場を和ませた。

ただ、猪狩は本当に高野豆腐を知らないようで、説明を聞いて「しみしみの？」などと話してイメージできない様子。これに山里が「こんなに高野豆腐を広げる新年は嫌！」と絶叫して、笑いに変えていた。