クロちゃん“紳士な行動”で肋骨を骨折 生放送でぶっちゃけ
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、9日放送のABEMA『ときめきファンファーレ』に出演。肋骨を骨折したことを明かした。
【写真】意中の女性？クロちゃんが助けた相手
番組冒頭「みなさんも健康大事にしてくださいね。ホントに！」と呼びかけたクロちゃんは「実は、私コルセット巻いております」と宣言。「肋骨、うしろをやっちゃったんで。きのうの夜、ちょっと女性とバーで飲んでいたんだけど、その女性が倒れそうになったから、危ないと思って助けた拍子に、オレがこけちゃって。痛いなと思って、病院行ってみたら、骨折れていました」とぶっちゃけた。
お相手の女性について「元恵比寿マスカッツの松岡凛ちゃん。あっち側が酔っ払っていて、来てほしいって言うから、飲みに行って」と“豪語”すると、スタジオが盛り上がっていた。
