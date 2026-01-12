歌手でレーサーの近藤真彦さんが、自身のインスタグラムを更新。

日産「マーチ」との想い出を綴りました。



【写真を見る】【 近藤真彦 】 「マーチのコマーシャルがなければ今のモータースポーツ界の近藤真彦は存在しなかったかもしれません」「ありがとうマーチ！」 ＳＮＳに綴る





近藤真彦さんは「『マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ』」「本来は『マッチのマーチがあなたの街にマッチする』でした。」と、投稿。



続けて「このマーチのコマーシャルがなければ今のモータースポーツ界の近藤真彦は存在しなかったかもしれません。」と、４０年前に出演したCMの思い出を記しました。





最後に、近藤真彦さんは「ありがとうマーチ！」と、マーチとの写真をアップし、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「私の初めての車はマッチのマーチだったんだよー 懐かしすぎる」・「『マッチのマーチ』大好きなCMでした❤ あの頃も今もマッチはずっと素敵です」・「CM覚えてる〜❤ マーチ人気であちこちで走ってたね〜」・「マッチ❤マーチ❤ カッコイイし素敵❤ 最高〜」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】