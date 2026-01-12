お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉さんが自身のXに投稿した楽屋弁当が、ネット上で話題となっている。



【写真】「ここに味噌汁入れるんだ」お笑い芸人が驚いた楽屋弁当（実際の写真）

高木さんが公開した弁当は、通常ならご飯の位置に味噌汁が入った斬新な見た目。容器のおよそ4分の1ほどのスペースを陣取り、ねぎ入りの味噌汁がたっぷり注がれている。おかずは唐揚げや焼き魚、卵焼きなど、定番の品が並んでいる。



高木さんはジョイマンのネタであるラップ調で、「ここに味噌汁入れるんだ アナコンダ」と驚いた様子を投稿。



高木さんの投稿には、お笑い芸人のペレ草田さんも反応。「こんなん初めてみた！こぼすやろ！笑 ほんでどうやってすするん？箱ごと行くんかな大相撲優勝した時のでかい盃みたいに！」と質問すると、高木さんは「唐揚げが転がり落ちないように箸で押さえながら盃みたいに飲みました 九段下」と回答。続けて「落語にそういうくだりありそうだな！」「ですね！」というやりとりをくり広げていた。



SNSでは「これどうやって飲むんや…」「ライスはどこ！？」「どういう運び方したんだろう」「斬新www」「ストローくれ」「どうやって飲むねん！」「よくこぼさずに運べたなっていうかご飯どこ」など驚きの声が広がった。