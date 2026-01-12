＜旦那が難色＞暇つぶしのために週3で帰省するのは実家依存なの？他に日々の楽しみがなくて
「実家依存」。近頃ママスタコミュニティにも、よく挙がるワードです。実家と仲よくするのはいいことですが、度を越すとさまざまなトラブルに繋がる可能性もあります。
旦那に指摘された、実家通い。依存してるつもりはないのに
今回ご紹介するのは、自分が実家依存なのかどうかを客観的に問う投稿です。投稿者さんはそれまで自覚はなかったようですが、旦那さんの言葉が引っかかったと言います。
『週3で実家に行くのは、実家依存？ 夜ご飯を食べたりはせず、昼間に行くだけなんだけど』
実家でやっている商売の手伝い、実家族の介護フォローなど、何かしらの役割を求められて実家に行くママもいるでしょう。投稿者さんの場合はどうなのか、「何をしに行っているの？」と尋ねるコメントが届きました。すると、こんな返答が。
『暇つぶしに行くんだけれど、旦那に「他にやることあるでしょ」と言われたから気になった。他に楽しみがなくて……』
実家依存にありがちなパターンといえば、わが子の子育てを実家の親に丸投げしたり、ご飯を食べさせてもらったりする事例です。他にも何かあれば旦那さんではなく真っ先に実家に相談するなど精神的な依存、何かと実家におねだりをする金銭的な依存もあります。
ただ、投稿者さんの場合はそれとも微妙に違う「暇つぶし」。それほど暇な時間があるとは、いろいろな意味で余裕があるのでしょうか。実家の親を友だち代わりにしているのかもしれません。
『そんなに実家が大好きなら独身のまま、ずっと実家にいればいいのに。なぜ結婚したの？』
集まったコメントのなかで優勢だったのは、「投稿者さんは実家依存」と認定する意見でした。「大人として、どうかと思う」「きっと近所の笑いものになっているよ」「親だって迷惑している」といった厳しい声も届きました。
親が楽になるのか、自分が楽になるのか。実家依存の線引きは？
どこまでが許容範囲でどこまでが実家依存になるのか、その線引きについての見解もいくつか届きました。
『投稿者さんにとっては暇つぶしでも、実家の親がそれで助かっているならいいと思う』
ご両親の年齢は不明ですが、高齢でひとり暮らしだったとしたら、娘が話し相手になってくれるのは嬉しいでしょう。
また、高齢者には難しい電球の取り替えや、重いものの移動など、家事をフォローしている可能性もあります。「親を楽にするために行っているなら、依存ではない。親に楽をさせてもらうために行っているなら、依存」というコメントも。わかりやすいジャッジですが、投稿者さんの場合はどちらでしょう。
『実家に置いてきたオタクグッズを楽しんだり、ピアノを弾きに帰っているとか？ それなら行く場所は実家になるよね』
自分の家では難しい趣味が楽しめる、ということですね。
さらに投稿者さんは実家で夜ご飯は食べていないそうですが、昼ご飯はどうなのか？ ここも気になるところです。「未就園児を連れて昼ご飯をごちそうになりに行っているなら、紛れもなく依存」という意見もありました。
『旦那さんがよしとするかで決まるんじゃない？』
あとひとつは、ここです。投稿者さんは旦那さんから「実家に行くな」とは言われていないようですが、「他にやることあるでしょ」という言葉を「家の家事をもっとしっかりやってほしい」という意味だと捉えたママもいました。
『掃除洗濯もしてそれなりに、食事の用意もしているのに「実家に行く暇があるなら、もっと手の込んだ料理を作れ」と言うなら、モラハラ傾向の旦那さん。でも客観的に家事がちゃんとできていないなら、言われても仕方ない』
ずっと「実家」でなくていいのでは？暇な日の過ごし方を考えよう
週3で実家に行くことを旦那さんは快く思っていない様子ですが、「旦那さんは何をしてほしいのかな。もっと家事をしてほしいの？ 実家しか楽しみがない妻を心配しているの？」という声も。前者なら投稿者さんが家事の手を抜いている、あるいは旦那さんが完璧を求めすぎているわけですが、後者なら……。旦那さんは何の気なしに言っただけで、大した意味はなかった可能性もありますが……。
『暇つぶしか……。他にも少し目を向けられるようになるといいかも』
ひとりでも楽しめるような趣味があればいいのですが、趣味は見つけようとして見つかるものではありません。現時点で投稿者さんの唯一の趣味が、実家訪問なのです。
『暇ならパートでもすればいいのに。稼いだお金で親にときどきおいしいものを食べてもらうとか』
何もすることがなく暇なのであれば、例えば週2でパート、実家を週1にするのもひとつの手。パート代がもらえ、自宅と家の往復だけより親との話題も増えそうですよね。
『厳しい意見が多いけれど、実家に帰って何が悪いの？ 親孝行がいつまでできるかわからないのだから、会えるときに会っておいた方がいいよ』
週3のうちの1日を徹底的に家事を頑張る日、スポーツをする日に充てるなどして、行く頻度を少し減らすのもよさそうです。丸々週3日の暇を実家だけで埋めずとも、旦那さんも実親も誰も知らない、ひとりだけの時間を持つことが、投稿者さんの人生を豊かにしてくれるのではないでしょうか。
実家側が歓迎してくれるのなら、定期的に通うことは悪いわけではありません。ただ、親に何かをしてもらうのではなく、これからは親の手伝いをしてあげるつもりで。引き続き顔を出してあげ、少しでも親孝行ができるといいですね。