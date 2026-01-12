ダイソー材料で「ミニ四駆」作りに挑戦！ 工具に至るまで“100円縛り”で完成したマシンがJCJCを駆け抜ける
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『100円JCJCタイムアタック』というアズパカさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
100円JCJC最速()のマシン！
様々なミニ四駆を作ってきた投稿者のアズパカさん。今回は100円ショップの商品の中でも100円で売っているものだけでマシンを作ることにしました。せっかくなので工具も100円のものにするそうです。
ダイソーへ買い出しにきてまず選んだのは粘着剤が付いたスチレンボード。軽くて加工がしやすいとか。
カッターは細かな作業のしやすい先端角度が鋭いタイプを選択。アズパカさんは「チタン」という響きにも弱いとのこと。
最も重要な動力は電動字消し。「アルカリ電池2本」「回転」と記載があるので、中にモーターが入っていると考えました。
タイヤは床キズ防止シール。
ローラーは手芸用のハンドドリルでボタンに穴を開けたもので代用。
1.5mmの軸を探していたら1.5mmの釘を発見。「100円ショップって何でもあるな」とアズパカさん。
買い物完了。選んだものは画像の通りです。
最初にするのは動力の確認。消しゴムを外して開くと、見覚えのあるサイズのモーターが登場。
押している間だけ回る方式だったので、スイッチ側の端子を曲げることでダイレクト通電システムに変更しました。
このままだと長さが約11cmとウェーブセクションで引っ掛かりそうなので短くすることに。モーター側の出っ張りを取り除き、モーターの先のコップ状の部分もペンチで広げてむしり取り、カッターで整えました。
タイヤ代わりのシールを貼り付けて動力部分は完成。3個しかないのは買い忘れのためです。
シャーシはスチレンボードで制作。干渉部分を除去することで元消しゴムも綺麗に収まっています。
ボタンもドリルでよく回るローラーに変身。
角度に注意をしながらシャーシに刺し込みました。
走れる状態になったものの、釘の先端が危ないのでスチレンボードでボディを作るアズパカさん。
画用紙を貼り付け、100円で売っているもの縛りでマシンが完成！
コメント欄に拍手と歓声が沸き起こります。
新しいマシンをさっそくコースで走らせてみることに。
するとマシンは何故か逆走。
消しゴムは全て同じ方向に回転するため、左右で逆回転になっていたのでした。
今回の工具ではモーターの加工は無理だったので、金具を逆向きにするなどして電池を逆に入れられるように修正。リトライです。
「ゴー！」の声でアズパカさんの手を離れたマシンが前に向かって走り出しました！
しかも思ったより早く、ノーマルミニ四駆のタイム約8秒を越えてきました。
ただし途中から減速してしまい、2回目のタイムは9.32秒です。
3回目に入ったところで止まったマシン。衝撃で釘が抜けてしまったとのこと。
100円縛りの自作のマシンにかかった費用は工具込みで1260円。材料の選び方など、歴戦の猛者ならではの視点が感じられ楽しいです。制作の詳細についてはぜひ動画をご覧ください。
また、今回の動画は4本立てとなっています。コンパクトにまとめられた残り3本の内容もそれぞれ興味深いものとなっています。
視聴者のコメント
・かわいい
・科学と学習のキットにありそう
・俺が小学生だったら自由研究でマネしてたね
・走るんだｗｗｗ
・並の四駆より早いのか（困惑）
・いつも楽しい動画をありがとう