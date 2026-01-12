日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方では上空の寒気の影響を受けています。新潟県では12日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所がある見込みです。中越と上越の山沿いでは12日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込み。また、新潟県では12日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達する予想です。

■24時間予想最大降雪量(～13日午前6時)

下越　平地　　5センチ
　　　山沿い　30センチ
中越　平地　　10センチ
　　　山沿い　30センチ
上越　平地　　10センチ
　　　山沿い　20センチ
佐渡　　　　　5センチ

■波の予想

12日に予想される波の高さ
下越　6メートル　うねりを伴う
中越　5メートル　うねりを伴う
上越　5メートル　うねりを伴う
佐渡　6メートル　うねりを伴う

■風の予想

12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越　陸上　15メートル（30メートル）
　　　海上　15メートル（25メートル）
中越　陸上　12メートル（25メートル）
　　　海上　15メートル（25メートル）
上越　陸上　12メートル（25メートル）
　　　海上　15メートル（25メートル）
佐渡　陸上　15メートル（25メートル）
　　　海上　15メートル（25メートル）

■気象台の注意呼びかけ

下越、佐渡では12日昼過ぎにかけて、中越、上越では12日昼前にかけて高波に警戒してください。中越と上越の山沿いでは12日昼過ぎにかけて大雪による交通の乱れ、電線や樹木への着雪に注意してください。新潟県ではなだれや路面の凍結にも注意してください。また、12日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。