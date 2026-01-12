日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方では上空の寒気の影響を受けています。新潟県では12日昼過ぎにかけて海は大しけとなる所がある見込みです。中越と上越の山沿いでは12日昼過ぎにかけて大雪となる所がある見込み。また、新潟県では12日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に積乱雲が発達する予想です。

■24時間予想最大降雪量(～13日午前6時)

下越 平地 5センチ

山沿い 30センチ

中越 平地 10センチ

山沿い 30センチ

上越 平地 10センチ

山沿い 20センチ

佐渡 5センチ

■波の予想

12日に予想される波の高さ

下越 6メートル うねりを伴う

中越 5メートル うねりを伴う

上越 5メートル うねりを伴う

佐渡 6メートル うねりを伴う

■風の予想

12日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

下越 陸上 15メートル（30メートル）

海上 15メートル（25メートル）

中越 陸上 12メートル（25メートル）

海上 15メートル（25メートル）

上越 陸上 12メートル（25メートル）

海上 15メートル（25メートル）

佐渡 陸上 15メートル（25メートル）

海上 15メートル（25メートル）

■気象台の注意呼びかけ

下越、佐渡では12日昼過ぎにかけて、中越、上越では12日昼前にかけて高波に警戒してください。中越と上越の山沿いでは12日昼過ぎにかけて大雪による交通の乱れ、電線や樹木への着雪に注意してください。新潟県ではなだれや路面の凍結にも注意してください。また、12日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。