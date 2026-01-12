高市首相（自民党総裁）が２３日召集予定の通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったことに関し、日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１１日のＮＨＫ番組で、自民党と交わした連立政権合意書について「正面から国民に問うていきたい」と述べた。

番組に出演した野党党首は準備を急ぐ方針を相次いで表明した。

自民と維新は昨年１０月に連立政権を発足させ、政権の枠組みについて国民の信任を得ていない。吉村氏の発言は、連立の枠組みと、衆院議員の定数削減などの連立合意が争点になるとして、解散を検討する首相に理解を示したものだ。

吉村氏は、９日の政府・与党連絡会議に出席後、首相と会話を交わしたことに触れ、「一段ステージが変わった、というやり取りをした」と説明した。その後記者団に「（首相と）話した時に解散は遠くないと判断した」と明らかにした。

一方、首相は８日収録のインタビュー形式で出演し、「政治の安定なくして強い経済政策も打てない。強い外交安全保障も実現は難しい」と述べた。解散への言及はなかったが、「政治が安定する形を作っていければいい」とも語った。

立憲民主党の野田代表は衆院選の目標について「多党化している時代に単独過半数は困難だ。比較第１党を目指す」と掲げた。公明党との選挙協力に関し、「基本政策で一致できる部分は相当あり、連携していければと願っている」と訴えた。

野党ながら、２０２６年度予算案の年度内成立への協力を約束した国民民主党の玉木代表は、冒頭解散となれば年度内成立が困難になるとし、「約束に反する」と批判。ただ、解散は首相の判断となるため、「候補擁立を加速していきたい」と強調した。公明党の斉藤代表は「政治空白を作ることが果たしてどうなのか」と疑問を呈した。参政党の神谷代表は「衆院でも議席を取って、政策を反映していきたい」と宣言した。れいわ新選組の櫛渕万里共同代表は「国民生活がどれだけ苦しいのか目がいっていない」とし、共産党の田村委員長は「政治の展望を語って準備を進めたい」とした。日本保守党の百田代表は「１年半で（国政選が）３回目だ。やり過ぎだ」と指摘した。