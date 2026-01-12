今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、責任あることをおこなうなど、しっかりしなければならない状況がありそうです。難しい場面もあるかもしれませんが、冷静に対応するようにしましょう。1人になれるときは、思い切って好きなことを楽しんで。恋愛面は、駆け引きなどせずストレートに気持ちを伝えてみると◎ 思い出の場所に2人で出かけるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
買い物をするときは、値段で選ばず質の良いものを選んでみて。長く愛用できるかどうかも大事なようです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
