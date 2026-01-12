日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、高市早苗内閣が衆院解散する意向であるとの報道が出ていることを伝えた。

番組では２３日召集予定の通常国会冒頭で衆院解散論が浮上していること、立憲民主党・野田佳彦代表が「経済・物価高対策と言いながら、それとは違う政治空白を作る動きがあったということは何か心配なことがあって解散せざるをえなくなってるんではないのかなと。（解散の）大義がないんですよね」、国民民主・玉木雄一郎代表は「物価高騰対策、国民の生活を第一に（来年度予算案の）年度内成立ということについても合意したので、年度内成立が難しくなるようなタイミングでの解散ということの報道には正直驚いております」と批判的であることを紹介した。

これにＭＣの山里亮太は「空白を生んでしまうという不安はあるが、一方で選挙は本来国民が国会がこの構図でいいのかというのを定期的に確認する機会でもあると思っている」とコメント。そして「与党を評価するだけではなくて、野党が本当に今、選択肢を示せているのか、政策で競争できているのか、その空白を生んでいないのかというのをしっかり知る上では選挙という形を取るというもわからないことでもない」と私見を語った。