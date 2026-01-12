半世紀も関西でラジオの冠番組を持ち続ける人気名物パーソナリティー、浜村淳（90）が大腸がんでの入院を公表したのは2025年10月。その報にリスナーが気をもんだのもつかの間、わずか3週間で復帰した。本人はさて、どう振り返る？

＊＊＊

【写真を見る】はつらつとした笑顔は変わらず… 90歳になった「浜村 淳」現在の姿

「看護師さんがきれいで……」

この人が口を開けば、自身の入院でさえオチのついた滑稽噺（こっけいばなし）になってしまう。

「入院した大阪大学医学部附属病院は看護師さんがきれいでしたね。復帰した日の番組ではこの話をして、“病院いいとこ、一度はおいで。酒はうまいし姉ちゃんはきれい”と言って『帰って来たヨッパライ』を流したんですけど、正直、入院は一言で言うと辛かったです。二度としたくないですね。酒も飲めないし。ハハッ」

浜村 淳

こう語る浜村は25年10月16日に検査入院した際、初期の大腸がんが発覚。そのまま手術のため3週間の病院生活を余儀なくされた。

「ごく小さな腫瘍があるので取った方がいいと医師に言われましてね。腹腔鏡手術でお腹に三つも穴を開けたんですけど、全身麻酔がかかってて意識もなく、目が覚めたら手術が終わってたという感じです。でも、大腸がんと聞いたときはそりゃ怖かったですよ。これまで大病することもなく、こんなに長く入院するのも初めてですから。今までの体の疲れがドッと出たのかもしれません」

“置いていかれる”感覚

疲れが出るのも無理からぬこと。なにせ浜村は、月曜から土曜の朝8時に始まるMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」が24年3月に平日の放送を終えるまで、50年間週6日、生放送に出演し続けてきた。

番組を休暇以外で休んだのは、21年に脳内の小さな血管の詰まりを投薬で治療するため入院した際の2日間のみ。平日放送終了後も、土曜の生放送は継続中だ。24年4月以降は同局で、日曜午前5時半からの「浜村淳の歌の宝石箱」にも出ているのである。

「入院で珍しくのんびりできるかなとも思ってたんですが、実際入院してみるとそれどころじゃない。とにかく気ばかり急いて、休んでる間になにか置いていかれるように感じるんです」

いしだあゆみの言葉

入院中、亡き大物女優の言葉が頭を過（よぎ）ったという。

「15年以上前、女優のいしだあゆみさんが“入院中はテレビを見ない方がいい”って言ってたんですよ。“自分が休んでる間に他の俳優が出ているのを見ると、追い抜かされるようで落ち込むから”って。その言葉を参考に、病室にテレビはあったんですけどほぼ見ませんでした。自分の番組も聴かなかったですよ。聴いたら代役の話しぶりに“何しゃべっとんねん！”“俺やったらこう話すわ！”って気になっちゃいますからね。芸能人の哀しい性（さが）ですよ」

そうは言っても口ぶりに悲愴（ひそう）感などなく、漫談家顔負けの浜村節は続く。

「見舞い客が次から次に来て、毎回病状を説明せなあかんので、面白くもない病気話を何度も繰り返すんです。かといって誰も来ない時間が続くと死ぬほど退屈でして。体の方は痛みはないものの、酒が飲めないとご飯がおいしくない。退院が待ち遠しかったです」

11月5日に病院を出て、翌々日には「ありがとう浜村淳です」の打ち合わせに参加。退院の3日後には出演というスピード復帰だったが、

「仕事がしたくて仕方がなかったので、無理をしている感覚は全くないです。応援や心配のお便りもたくさんいただきました。中には“まだ生きてんのか？”なんてのもありましたけど。医者は“手術は大成功です！”って言うてましたが、ほんまでしょうかね」

卒寿にして現役の秘訣（ひけつ）は、

「健康のために特別なことはしてません。今まで元気でいられたのは仕事があったからだと思います。私は1月10日で91歳ですが、黒柳徹子さんは92歳、大村崑さんは94歳です。現役の先輩がおられる以上、まだまだ続けていきたいです」

衰え知らずの巧みな語り口。いやいや、マネできません。

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載