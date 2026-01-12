音楽プロデューサー・蔦谷好位置氏（49）が11日深夜放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。大人気アーティスト・米津玄師とともに注目するアーティストについて語った。

この日は新年恒例、蔦谷氏、いしわたり淳治氏、川谷絵音それぞれが選ぶ前年のマイベスト10曲を紹介した。蔦谷氏は同企画への責任感が年々増しているようで、「3000〜4000曲聴きました」と告白。10位には、昨年メジャーデビューした洗足学園音楽大学の同期4人で2020年に結成したバンド「レトロリロン」の楽曲「UNITY」を挙げた。

「現代的な空気をまとわせながらもメロディーはしっかり歌謡で、全体的にはバンドの体温がしっかり感じられる」「全員アレンジ能力が高い」などと称賛した。

また、「米津くんと飲んだときに“最近いい曲作ってるの誰だと思う？”って話をしたら、2人とも言ったのがレトロリロンだった」と明かした。

放送後、レトロリロンのボーカル涼音（すずね）がXで反応。「なんともびっくりですが」と蔦谷氏が同番組で紹介してくれたことを報告し、

「曲に込めた色んな思いを汲み取ってくださってとても嬉しいです」と感謝した。

加えて「米津玄師さんも我々の楽曲を聴いてくださっているそうな、、、驚き」とつづった。