子どものために離婚せずに我慢して暮らす人もいると思いますが、それが逆効果になっている場合もあるようです。特に父親のことが嫌いな子は、母親の味方につくようで……？ 今回は、両親の離婚を喜ぶ娘の話をご紹介いたします。

父と離れて暮らせる！

「父はお母さんに偉そうなことばかり言って、いつもバカにしています。そんな姿を見て育ってきたので、私も父のことが嫌いになってしまいました。普段私のことなんて無関心なくせに、テストの点数が悪いとグチグチ言ってくるのもムカつくし。でもお母さんは離婚することを決めたみたい。離婚と聞いてもなにもショックじゃなかったし、むしろあの人と別々に暮らせるようになるなんて夢のよう……！ お母さんもこれでようやく自由になれるし、これからは親孝行して2人で幸せに暮らしていくつもり」（体験者：10代 女性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ 娘にも見放されるなんて、よほどひどい父親だったのでしょう。これからはお母さんと支え合って、楽しく暮らしてほしいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。