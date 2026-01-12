日本付近は強い冬型の気圧配置になっています。県内は、11日からの雪でまとまった積雪になっているところがあります。



12日午前10時時点の積雪は、魚沼市守門で141cm、津南町で114cm、上越市安塚で96cmを観測しているほか、上越市高田でも64cmまで雪が積もっています。



このあとも、県内では所々に雪雲が流れ込むでしょう。強い風を伴って吹雪くところもありそうです。



◆13日午前6時までに予想される24時間降雪量(多いところ)

上越 平地 10cm／山沿い 20cm

中越 平地 10cm／山沿い 30cm

下越 平地 5cm／山沿い 30cm

佐渡 5cm



また、風の強い状態が続き、12日昼過ぎにかけて海は大しけとなるところがあるでしょう。



◆12日に予想される波の高さ

上越 5m うねりを伴う

中越 5m うねりを伴う

下越 6m うねりを伴う

佐渡 6m うねりを伴う



気象台は、引き続き電線などの着雪に注意をするとともに、積雪の多い地域ではなだれに注意をするよう呼びかけています。また、下越と佐渡では12日昼過ぎにかけて高波にも警戒が必要です。