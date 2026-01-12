男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。スポニチアネックスでは、新グループ誕生を記念し9人にソロインタビュー。推しポイントや、目標について教えてもらいました。2人目は「末っ子すぎてごめんなSHY！」のあいさつが可愛いシャイイエロー・峯大凱（14）。自己紹介カードの“自画像”は何やら不穏な感じです。

――「大凱」という名前の由来を教えてください。

「大きい凱旋門のようになれっ！です！」

――長所と短所を教えてください。

「長所は、もうすぐ賞味期限が切れる僕の声です！（？）。短所は、メンバーがいないと寂しくて、気分が下がってしまうところです！」

――メンバー8人の呼び方を教えて。

「ななせ（仙波）、まさと（川原）、ゆうき（松原）、わき（脇）、りょうや（生水）、ひゅうが（河合）、新井（新井）、あんべ（安部）」

――8人の“推しポイント”を教えて。

仙波:ななせはツッコミがめちゃくちゃうまくて、たまにボケに回ります。

川原:まさとは筋肉がすごくて、普通にバカで面白いです。

松原:ゆうきは、頭がめちゃくちゃ良くて、でも天然でみんなのお笑い芸人です。

脇:脇くんは、シンプルにハムスターみたいでかわいいです。

生水:りょうやはダンスがバリうまくて、本当におもろいです。ガチでおもろいです。

河合:ひゅうがは、腹筋がバキバキで、僕のお兄ちゃんで、めっちゃ似てます。

新井:あらいくんは、身長が高くてイケメンキャラなんですけど実はめちゃくちゃおもろいです。

安部:安部は、同い年に思えないぐらい大人っぽいんですけど、中身は僕とあんま変わんなくて、可愛いやつです。

――峯くんの推しポイントは？

「ライブで僕の推しポイントは、SHYの二曲（『ごめんなSHY』と『シャイなちゅっ』）とも僕のセリフパートがあるんで、そこで盛り上がってくれたらうれしいです！」

――メンバーに言われてうれしかったことは？

「脇くんに『峯は歌うまいって言われてめちゃくちゃうれしかったです」

――メンバーの秘密を一つだけ教えて。

「りょうやが、実は頑張ってネットで一発芸調べて、自分で披露してました」

――人生で最大のピンチは？

「修学旅行の時、ホテルに泊まってたんですけど、やっぱりお友達のいるほかの部屋に行きたいんで、部屋を出ようとして出たら、目の前に1番怖い先生がいて、つんだことです」

――最近、笑ったことは？

「ゆうきのびっくりした顔が面白くて爆笑しました」

――最近、泣いてしまったことは？

「ひゅうががマジで何言ってるか分からなくて、それがツボで面白すぎて、泣いちゃいました」

――1日だけ誰かになれるとしたら誰になって何をしてみたいですか？

「安部になります。理由は、安部の大人っぽい顔になって、バリかっこいい服をジャンジャン着たいからです」

――憧れている人は？

「ENHYPENのジョンウォンさんという方です！理由は、下から二番目にグループの中で若いのに、リーダーというめちゃくちゃ大事な役目をしていて、本当にすごいことだし、やっぱりパフォーマンス力が本当に高くて、体ってそこまで動くの！？ってぐらいダンスがうまくて、いつかこんなアイドルになりたいなーと思っています！」

――SHYとしての目標を教えて。

「大きいステージに立って、番組にも出て『アイドルと言ったらSHYでしょ！』って言わせるぐらいのグループになりたいです！」

◇峯大凱（みね・たいが）2011（平23）年2月16日、群馬県出身。169センチ、B型。趣味・特技:猫と遊ぶこと、空手と日常英会話。メンバーカラーはシャイイエロー

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、仙波七星、松原有輝、脇龍真と峯の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。1月17日に、東京・新宿ReNYで初のワンマンライブを行う