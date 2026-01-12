https://www.shutterstock.com/image-photo/dhaka-bangladesh-27-july-2025-screen-2697917095

今年もAI推しになりそう。

Googleは、ユーザーの日常生活にAIが組み込まれることを目標にしています。その取り組みの一環として、同社はGmailをより効率的に利用するための新機能を発表。いずれも、同社の生成AIであるGeminiの最新モデルが導入されています。

新機能は、メールの送受信内容をAIが要約する機能やAI In-box機能、メールの下書き作成支援機能など。いずれの機能も一見便利そうではあるものの、こうして我々の日常生活にAIが入り込んでくる（あるいは無理やり押し込まれる）、という一例のようにも感じられます。

Gmailプロダクト担当バイスプレジデントのブレイク・バーンズ氏は、ブログ記事で以下のように述べています：

メールの量が過去最高に達している今、受信トレイと情報の流れを管理することは、メールそのものと同じくらい重要になっています。 そのため、GmailをGemini時代へと移行させ、あなた専用の能動的な受信トレイアシスタントへと進化させます。

ユーザーをAIへ誘導しようとする動きは、Googleだけではありません。テック系企業は既存のアプリやプラットフォームにAIを統合する動きを着々と進めています。

MicrosoftはOffice suiteとPCにCopilotを密かに導入。AmazonはRufusアシスタントを使ったショッピング体験を推進し、AlexaへのAIアップグレードも行いました。一方、OpenAIはPhotoshopやSpotify、さらにTargetやInstacartにいたるまで、幅広いアプリと連携しています。

そして今、Googleはメールの在り方を根本から変えようとしています。

最初に登場するのは、Google検索をお使いの方にはおなじみの、AIによる「概要」機能。Gmail版では、長いメールのスレッドを要約してくれるようになります。ユーザーが数十件の返信を含むメッセージチェーンを開くと、Gmailは「要点を簡潔にまとめた要約」を生成。Googleによると、この機能は即時展開開始し、すべてのユーザーが無料で利用できるとのことです。

Google AI ProおよびUltraの加入者向けには、より上級バージョンも提供。

たとえばユーザーが、「昨年、浴室のリフォームの見積もりをくれた配管業者はどこでしたっけ？」などと質問をすると、Gmailが受信トレイ全体をスキャンして回答を見つけます。つまり、たった一件のメールを探すために、何百通もの過去メールを掘り返す必要がなくなったということ。

さらに、Gmailはメールの下書き作成支援機能も追加。“Help Me Write”機能では、AIにメールの下書きを校正してもらったり、新規のメッセージ生成を依頼したりすることができます。

メールの下部に表示される短い返信候補“Smart Replies”もアップグレードされ、ワンクリック返信を維持しつつ、ユーザーの文章スタイルに適合する“Suggested Replies”に刷新されます。両機能とも、全ユーザーに順次提供されます。

有料会員なら、新たな校正機能も利用可能に。

しかし、最も大きな変革は、Googleが“AI Inbox”と呼ぶ機能です。単なるメッセージ一覧ではなく、受信リストをパーソナライズされたブリーフィング（概要）機能として活用することができます。つまり、多くのメールの中からTo-Doを強調して整理してくれるのです。たとえば歯医者の予約、請求書の支払い、お礼状送付といった推奨タスクの一覧を表示してくれます。

Googleによると、最も頻繁にメールをやり取りする相手や連絡先、メールの内容から推測される関係性といった要素を用いて、重要度の高い事項を優先的に表示するのだそう。

AI Inboxは、近づくサッカーシーズンや休暇の予定など、ユーザーが把握しておくべき情報に関する簡潔なブリーフィングを生成します。この機能は現在テスト中で、今後数カ月以内に利用拡大する予定。

Source: Google