「冬服に飽きた」40・50代へ！【ZARA】今買って長く使える♡「サマ見えシャツ」

ついダークな色合いになってしまいがちな冬服、マンネリを感じ始めた40・50代にこそチェックしてほしいのが【ZARA（ザラ）】の「サマ見えシャツ」。寒い今の時期はタートルニットを仕込んだりニットやジレを重ねたり、暖かくなったら着映えするデザインを一枚で、とレイヤード次第で長く楽しめそうなアイテムが揃っています。どれも華やかさはありつつ落ち着いたカラーや素材感なので、大人のデイリーコーデにもなじみやすいはず。冬から春先まで活躍が期待できるから、今のうちにワードローブに加えておきたいところ。

上品見えとしゃれ見えの両方が狙えるエクリュシャツ

【ZARA】「クロスサテンシャツ」\3,290（税込・セール価格）

やわらかな落ち感のあるエクリュカラーのサテンシャツ。ひとひねりきかせたフロントのラップディテールがしゃれ感たっぷりです。ゴールドカラーのボタンもさりげなく上品なアクセントになっていて、シンプルなジーンズを合わせるだけでも着こなしに表情が生まれそう。冬はタートルニットを仕込んで、レイヤードスタイルを楽しむのもおすすめです。