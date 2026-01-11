[マリッジトキシン編]Mireiはあの日、この言葉に救われた！[vol.17]
Mireiはあの日、
この言葉に救われた！
-第17話-
マリッジトキシン編
「大丈夫 どんなに強い『殺意』に塗れていても 嘘偽りない気持ちをぶつければ きっと相手もわかってくれる」
マリッジトキシン、最新話151話3ページ目。
婚活相手の嵐山が過去に兄から言われた言葉。
マリッジトキシンは『毒使い』の殺し屋として生きる下呂ヒカルが婚活に挑むという作品で、ジャンププラスのアプリで毎週読んでいる。
私の日常にこの作品のような『殺意』はないけど、アイドルという生き方の特性もあって、いろんな人にいろんな感情を持たれることはある。
批判も無関心よりありがたいし、存在を知ってもらえていることがまず嬉しいとも思う。
ネガティブな感情や悲しい気持ちは、その相手を好きだからこそ生まれる時がある、というのも分かる。
表に出る活動をしていなくても、誰かに好意を持たれることも、悪意を向けられることも、生きていればきっとあると思う。
冒頭のセリフは、私のポリシーに近いなと思う。
伝えることを、届けることを、諦めない。
向き合うことをやめない、逃げない。
どんなことも真正面から受け止めたい。
このセリフのように”相手もわかってくれる”と信じたいし、わかりあいたいけど、でも、わかってもらえなくてもいいとも思っている。
みんなそれぞれ正義がある。それを知りたいし、私の正義も伝えたい。
切り捨てたり、黙って見ないふりをしたりしたくない。
強いねと言われることも、気にしなくていいのにと言われることもあるけど、自分や自分に関わるものに対して向いている矢印を無視できないだけなんだと思う。
ついてこれる人だけでいい、というやり方が好きじゃない。対話をしたい。みんなで楽しい船に乗っていたいし、楽しい船にする以上、一緒に乗る人が多いと更に楽しい。
感情は、それに伴う言葉は、毒にも薬にもなる。
きっと全部は届かないかもしれない。
だからこそ、まっすぐ、自分の心に嘘をつかない言葉を伝えたい。
次回は1月25日(日)21時アップ
隔週の日曜21時更新です
