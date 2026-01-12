食楽web

ジャズクラブ『ブルーノート』を手がけるレストラン『BLUE BOOKS cafe』は、静岡駅から徒歩5分ほど、街なかにありながら落ち着いた空気が流れる大人好みのカフェです。

音楽や本、食が心地よく溶け合う空間づくりが魅力で、店内に足を踏み入れると、ゆったりとした席配置と穏やかな雰囲気に、自然と肩の力が抜けていきます。

「サラダガレット」1,772円

ランチタイムの名物が、焼きたてパンを思う存分楽しめるパンランチ。サラダやバーガー、パスタなどのランチセットに、プラス300円でパンビュッフェセットを付けることができ、焼きたてパンとソフトクリームが食べ放題になるという嬉しい内容です。

クロワッサンをはじめ、メープルビスケットなど15種類以上のパンを楽しめます

パンの種類はとにかく豊富で、スコーンやクロワッサン、ベーグル、フォカッチャ、あんバターサンドなど、常時15種類以上が並び、どれから手を伸ばすか迷ってしまうほど。パン好きには嬉しいラインナップです。

平日限定のサラダガレットは、サラダを選ぶと、ドレッシングは、「赤ワインビネガーと玉ねぎ」「ヨーグルトシーザー」「オレンジとバルサミコ」の3種類から選べます。どれもパンとの相性が良く、すっきり感のある味わいです。

ソフトクリームも食べ放題！［食楽web］

お昼どきは特に人気が高いため、確実に楽しみたい方は事前予約がおすすめ。静岡で、少し贅沢なパンランチを楽しみたい日に訪れたいおすすめの一軒です。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

BLUE BOOKS cafe SHIZUOKA

住：静岡県静岡市葵区御幸町4-6 DENBILL 1F

TEL：054-260-7644

営：11:00～22:00（L.O. 21:00）※金・土・祝前日は23:00まで営業の場合あり

休：不定休

https://bluebookscafe.jp/shizuoka/