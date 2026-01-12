栃木県内の企業経営者で組織する県経済同友会が１０日、宇都宮市で年頭の記者会見を開き藤井昌一筆頭代表理事が今年の県内経済の見通しと抱負を述べました。

年頭会見で藤井筆頭代表理事は去年を振り返り「県内プロチームの活躍が活力を与えてくれた一方、世界情勢の不確実性という厳しい現実に向き合わされた一年だった」とし「この混乱な時代だからこそ強固なチームワークとあきらめず課題に取り組む姿勢を持ち続けることが重要」と述べました。

経済については去年、企業収益と賃金の上昇に支えられ緩やかな回復基調で推移したと話し、今年の経済の見通しについて次のように述べました。

県経済同友会 藤井昌一 筆頭代表理事

「２０２６年もこの基調は継続する見込みですが、今年に入ってからのトランプ政権のベネズエラ介入や中国の海中レアアース輸出制限など地政学的リスクは一段と深刻化しています。こうした動きを見極めつつ持続的な成長をより確実なものにするためさらなる生産性の向上と成長分野への投資を続ける必要があります。

続いて行われた新年の例会では出席した会員およそ１００人に向け、今年４月から人口減少問題の克服を新たなテーマに委員会を再編し活動を始めることが伝えられました。