老朽化で３月に一時閉じる広島城天守（広島市中区）などについて、木造での復元に向けた検討が進んでいる。

広島市が昨年末に示した案では、工期９年で工事費は約１９５億円かかるという。博物館でもある天守では、閉城に向けた特別展を訪れた人らが名残を惜しんでいる。（荒川紘太）

元々の天守は１５９０年頃に完成したとみられ、１９３１年に国宝に指定。４５年８月の原爆投下まで存在した。戦後、市民から再建を求める声が高まり、５８年に鉄筋コンクリート造りで天守がよみがえった。

建築６０年を経て老朽化が進み、２０１９年度の調査では、震度６強〜７の地震で倒壊する恐れがあることが判明。今年３月２２日に閉城することが決まった。建物は当分取り壊さず、景観を楽しめるという。

耐震性を高める改修が検討される中、木造による再建案が浮上した。２０年１１月、市民団体「広島城天守閣の木造復元を実現する会」が発足。翌年には、松井一実市長へ天守の木造復元を求める約２万人分の署名を提出した。

市は、明治時代の初期まで残っていた東と南の小天守（ともに３層）と、天守を結ぶ廊下なども含む建物群を一体的に木造復元することも考えながら、２３年に有識者による検討会議を設置した。

市は昨年１２月、検討の中間状況を発表。耐用年数の決まっているコンクリートと異なり、木造復元は定期的な修理で維持でき、教育的な価値などから「最有力」とし、小天守を含む建物群全体を、古写真などの資料が残る江戸時代末から明治初期までの姿で再建する案を「整備効果が一番高い」とした。

さらに、天守北側の堀にスロープを設けて資材を搬入する方法は安全性が高く、工事の効率化も可能で、設計に必要な時間なども含め、天守の完成は最短で４９年度としている。

市民団体の大橋啓一会長（７９）は「天守がない期間が長引くと、観光客を逃し、市民の愛着も薄れてしまう。一年でも早く実現してほしい」と訴える。市文化振興課の深野智司・広島城活性化担当課長は「天守群全体を復元することで、当時先進的だった建築の姿を示すことができる。実現可能性を高めるため、調査や財源確保を進めたい」としている。

戦前の姿、時を超え…写真や資料展示

閉城へのカウントダウン企画展「広島城天守 時代を超えて語り継がれる物語」（３月２２日まで）は、４階の企画展示室を会場に、戦前の天守などの写真約７０点、絵はがきなどの実物資料約２０点を展示している。

昭和初期には天守の前で記念撮影をする人が多くいたことや、１９５１年から約１年間、体育文化博覧会の展示会場として木造の仮設天守が造られ、周辺にはジェットコースターのような施設があったことなどを紹介。今の天守は最上層だけ木造であることや、戦後には石垣の上に米国の「自由の女神」を模した像を設置すべきだとする意見があったことも伝えている。

初めて旅行で訪れた神奈川県小田原市の男性（６９）は「倒壊した天守の写真から原爆の威力がよくわかり、閉城前に来ることができて良かった。木造での復元は趣ある建物ができるので、良い取り組みだと思う」と話した。

午前９時開館。閉館は２月までは午後５時、３月は平日午後６時、土・日と祝日は午後７時。入場料は大人３７０円、高校生と６５歳以上が１８０円、中学生以下無料。