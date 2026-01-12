元乃木坂４６の松村沙友理が１１日、ＴＢＳ系「坂上＆指原のつぶれない店」で、人気のアルバイト企画に登場。昨年１２月に結婚と妊娠を発表したばかりでの立ち仕事も心配されたが、さすがの仕事ぶりに感心の声があがった。

番組で大人気企画の松村とウエストランド河本太のアルバイト企画。今回は大人気うどん店「資さんうどん」の新規オープンを、松村がアルバイトすることになった。

このうどん店は、大人気で１日１３００人もの来客があるという。妊娠中の松村は「めっちゃ元気です。さゆりんご、ママりんごになります！きゅるーん」と元気いっぱい。「働くのが大好き。子どもの分もパワーアップして頑張る」とやる気マンマンだ。体調を考慮し、１時間に１回、休憩を挟むことも説明された。

バイトでは配膳はもちろん、レジ打ちのヘルプも。割引券やポイントカードなどの処理もあり、レジ前はかなりの混雑となったが、テキパキとさばいていった。

まかないタイムでは、おでんを食べた後にミニカツ丼、エビ天丼、うどん、ぼた餅を完食。子どもの分までしっかりと食べ、午後もまったく客足が衰えない中で働き、無事にアルバイトを終えた。

ヒロミも「彼女は天才だね。（出産後に）帰ってきたらまたすごいと思う」と、松村の働きぶりに舌を巻いていた。