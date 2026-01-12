Mrs. GREEN APPLE、新曲「lulu.」MVサプライズ公開に反響殺到「映画かと思った」「鳥肌級」事前告知無しで同接20万人超え
【モデルプレス＝2026/01/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が1月12日0時、公式YouTubeチャンネルにて新曲「lulu.」のMVをサプライズ公開。ファンからは驚きの声が寄せられている。
【写真】ミセス、ファンの考察相次いだ最新MV話題
1月11日、Mrs. GREEN APPLEのYouTubeライブ配信が突如開始。事前予告なしで行われた同配信は、薄暗い雲の中のような映像や明るい空の中を進む様子が映された。メンバーの登場や音楽が流れることはなく謎に包まれたまま、約2時映像が流れ、1月12日0時になると「lulu.」のMVがサプライズ公開された。
霧の中から広大な大地が現れると、Mrs. GREEN APPLEのメンバーや仲間たちと冒険をするような様子が映された。また、1月11日0時に公式X（旧Twitter）にて公開されていたドームツアー「BABEL no TOH」での大森元貴の後ろ姿と思われる画像とのリンクも感じさせる映像となり、ファンを驚かせた。ジャケット写真は、地図のようなイラストのデザインとなっており、様々なメッセージも添えられているなど、多くの仕掛けが詰まったものとなっている。
今回の配信は、サプライズで実施されたものの最大同時接続数が20万人を超えるなど大きな反響が。ファンからは「壮大すぎてすごい」「映画かと思った」「鳥肌級」「MVが公開されるとは思わなかった」「2時間待っててよかった…！」「今回も神曲すぎる」「映像が素敵すぎる」と反響が寄せられている。
同曲は、TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネットで1月16日より放送開始）の第2期オープニングテーマであることが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス、ファンの考察相次いだ最新MV話題
◆ミセス、MVサプライズ公開
1月11日、Mrs. GREEN APPLEのYouTubeライブ配信が突如開始。事前予告なしで行われた同配信は、薄暗い雲の中のような映像や明るい空の中を進む様子が映された。メンバーの登場や音楽が流れることはなく謎に包まれたまま、約2時映像が流れ、1月12日0時になると「lulu.」のMVがサプライズ公開された。
◆ミセス、MV公開に反響
今回の配信は、サプライズで実施されたものの最大同時接続数が20万人を超えるなど大きな反響が。ファンからは「壮大すぎてすごい」「映画かと思った」「鳥肌級」「MVが公開されるとは思わなかった」「2時間待っててよかった…！」「今回も神曲すぎる」「映像が素敵すぎる」と反響が寄せられている。
同曲は、TVアニメ「葬送のフリーレン」（毎週金曜よる11時／日本テレビ系全国30局ネットで1月16日より放送開始）の第2期オープニングテーマであることが発表されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】