“国語が得意”令和ロマン・くるま「人生でいっぺんもテストで間違えたことない」
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、1月11日に公開されたトーク番組「しんごの芽」（読売テレビ/TVer）に出演。国語が得意で「人生でいっぺんも間違えたことないんですよ、国語のテストの時」と語った。
香取慎吾のトーク番組に令和ロマン・くるまがゲストとして登場。現在、レギュラー番組を持たないようにしているというくるまに、香取が理由を聞くと、「何をするかわからないから一旦空けておきたい」と答え、さらに細かく理由を説明する。
くるまの話の濃さに、香取が「ちょっと前くらいからこの話飽きてきてる」と言うと、くるまは「やめてください……なんか、温度を感じないな、と思ったんですよ、なんか」とボヤき、「話長いんですよ。ワンターンが長いんですよ。国語得意すぎて。国語だけ得意で、人生でいっぺんも間違えたことないんですよ、国語のテストの時。すごい国語好きで。長くなっちゃうんですよ、（口から）文で出てくるんですよ頭使わなくても。それが本当に良くない。使いにくいんですよ、テレビで」と語った。
