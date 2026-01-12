ブラックサンダーのひとくち贅沢♡濃厚ガトーショコラいちご仕立て登場

寒さが増す冬は、濃厚なチョコレートが恋しくなる季節。有楽製菓のブラックサンダーシリーズから、ガトーショコラの贅沢感をひとくちで味わえる新作が登場します。しっとりとした口どけと華やかないちごのアクセントを組み合わせ、いつものブラックサンダーとはひと味違う特別感を演出。自分へのごほうびや、ほっと一息つきたい時間のおともにぴったりな一品です。

冬にうれしい濃厚ガトーショコラ

「ブラックサンダーひとくちサイズガトーショコラ～いちご仕立て～」は、冬に人気のガトーショコラフレーバーをひとくちサイズに凝縮。

一粒の中に自社特製のしっとり濃厚なチョコレートケーキとココアクッキーを閉じ込め、満足感のある味わいに仕上げました。

濃厚ながらも後味は重すぎず、温かい飲み物と合わせて楽しみたくなる仕立てです。

パステル×森永製菓が初コラボ♡なめらかプリン味お菓子が期間限定登場

いちごが香るしっとり食感

チョコレートでコーティングされたケーキ生地に、フレッシュな香りと爽やかな酸味が特徴のいちごチップをプラス。ガトーショコラのコク深さの中に、いちごの軽やかなアクセントが広がります。

ザクザク食感でおなじみのブラックサンダーとは異なる、しっとりとした口あたりが新鮮で、冬らしい上品なチョコレートタイムを演出してくれます。

贈り物にも映えるパッケージ

価格：170円（税込）



パッケージはガトーショコラのしっとり感が伝わるビジュアルに、深みのある赤を基調とした落ち着いたデザイン。

いちごを添えたケーキの写真が華やかさを添え、バレンタイン前のちょっと特別なお菓子としても手に取りやすい印象です。コンビニ限定発売なので、気軽に購入できるのもうれしいポイント。

内容量：1袋43g

発売日：2026年1月13日(火)

販売場所：全国のコンビニエンスストア限定

※一部取扱いのない店舗もございます。

ひとくちで楽しむ冬のごほうび

濃厚なチョコレートのコクと、いちごの爽やかさを一粒に詰め込んだ「ブラックサンダーひとくちサイズガトーショコラ～いちご仕立て～」。

しっとり食感と上品な味わいで、いつものおやつ時間を少し特別にしてくれます。冬のチョコ欲を満たすごほうびとして、ぜひ手に取ってみてください♪