¡¡Á°»ÔÄ¹¼¿¦¤ËÈ¼¤¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ï12Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é¡¢»ÔÆâ96¥«½ê¤ÇÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÌë¤ËÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£»Ô¿¦°÷¡ÊÂà¿¦¡Ë¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤Ë¤è¤ëÁ°»ÔÄ¹¤Î°úÀÕ¼¿¦¤È½ÐÄ¾¤·Î©¸õÊä¤ÎÀ§Èó¤ò¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ë¡¢5¿Í¤ÎÏÀÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔµÄ³¤Ï·º¬ÆÆ»á¡Ê78¡Ë¡¢¸µÁ°¶¶»ÔµÄÅ¹¶¶À¤ÄÅ»Ò»á¡Ê64¡Ë¡á¶¦»º¿äÁ¦¡¢ºÆÁª¤ò´ü¤¹Á°¿¦¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¡¢ÊÛ¸î»Î´Ý»³ÉË»á¡Ê40¡Ë¡¢ÇÀ¶È¹â¶¶ÁïºÈ»á¡Ê66¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢¾®Àî»á°Ê³°¤Ï¿·¿Í¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Î»ÔµÄ¤é¤¬¾®Àî»á¤ò»Ù±ç¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¼«Ì±·Ï»ÔµÄ²ñ2²ñÇÉ¤¬´Ý»³»á¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«¼çÅêÉ¼¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸áÁ°9»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï0.63¡ó¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁ°²óÆ±»þ¹ï¤ò0.12¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¡£