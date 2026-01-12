【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字は？ “めがね”に注目すると解けるかも！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的によく使う「あの言葉」が正解です。パッとひらめくか挑戦してみてください！
かお□□
□□めがね
□□け
き□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いろ」を入れると、次のようになります。
かおいろ（顔色）
いろめがね（色眼鏡）
いろけ（色気）
きいろ（黄色）
このように、複数の言葉に共通して入るひらがなを見抜く問題では、完成後の意味を思い浮かべることが解答の近道になります。今回の場合は、めがねに注目するとイメージしやすそうですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
