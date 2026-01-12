Image: NIG_online

大容量のバッグは、中身が混ざり合って必要なモノがすぐに見つからない。コンパクトなバッグは、そもそも入れたいモノが収まりきらない。バッグ選びで尽きないのが、こんな悩みじゃないでしょうか？

収納力と、必要なモノへのアクセス性。この2つを無理なく両立するのが、3万5000人に指示される「QUICK PACK」シリーズです。

今回登場したミドルサイズ版「QUICK PACK 11s」では、使い手の動きを考えた設計がさらに形になっていました。

見た目以上に収まる「トラピゾイド構造」

底広で上部が絞られた「トラピゾイド構造」が「QUICK PACK 11s」の特長です。底マチ10cmでお弁当箱なんかの厚みのあるモノも安定。

一方で、上部を7cmに絞ることで、斜め掛けしたときに身体に沿いやすく、すっきりとした印象になります。

5.4Lという十分な容量がありながら、動きやすさを損なわないフォルムです。

7つのポケットで、モノに「住所」を

ただ容量があるだけだと、結局バッグの中が散らかってしまいますよね。「QUICK PACK 11s」が秀逸なのは、空間を賢く使うための収納設計が採用されている点です。

合計7つのポケットが、それぞれの持ち物に「住所」をつくってくれます。

・11インチのタブレットを守るクッション付きスペース ・貴重品を安心して入れられる背面の隠しポケット ・小物を整理しやすいメインの「123収納構造（サイズ違いの収納スペースを1つ・2つ・3つと配置）」

モバイルバッテリーやケーブル類を迷わず配置できるので、準備の時間が短縮できそう。

手間を省く「クイックアクセス」の心地よさ

大容量バッグだと、よく使うモノが奥底に沈んでしまいがち。そこで、このバッグは使用頻度の高いアイテムへのアクセスを簡略化しています。

・マグネットで自動開閉する「スマポッケ」 ・喉が渇いたときにすぐ取り出せる「ドリンクポッケ」

バッグを下ろしてファスナーを開ける、というひと手間を省き、スムーズな行動をサポートしてくれます。

収納力とアクセス性。この2つが実にバランスよく形になった「QUICK PACK 11s」は、持ち物も動きもスマートにしたい人にとって、納得感のある選択肢になるかもしれません。

もし、今のバッグに「あともう少し」の使い勝手を求めているなら、一度詳しくチェックしてみてはいかがでしょうか。

