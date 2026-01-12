東北日本海側では、１２日夕方にかけて高波に警戒してください。また、東北地方では、１２日昼前にかけて、大雪に、東北太平洋側では、１２日夕方にかけて、雪を伴った西よりの強い風に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。東北地方では、１２日は上空の寒気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。

このため、東北日本海側では大しけとなるでしょう。また、東北太平洋側では、気圧の傾きが大きくなるため、雪を伴った西よりの強い風となる見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の西よりの風となる可能性があります。

東北地方では、大雪となっている所があります。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

■雪・風・波の予想



［雪の予想］

１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ４０センチ

東北日本海側 平地 ２０センチ

東北太平洋側 山沿い ３０センチ

東北太平洋側 平地 １５センチ



［風の予想］

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）



［波の予想］

１２日に予想される波の高さ

東北日本海側 ６メートル



［防災事項］

東北日本海側では、１２日夕方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒し、東北太平洋側では、１２日夕方にかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。

東北地方では、１２日昼前にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

