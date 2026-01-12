「脆い。自信を失っている」マンU、三笘擁するブライトンに屈す…また初戦敗退でわずか“40試合”に。暫定監督が問題点を指摘
現地１月11日に開催されたFAカップ３回戦で、ダレン・フレッチャー暫定監督が率いるマンチェスター・ユナイテッドが、三笘薫を擁するブライトンとホームで対戦。相手エースの三笘は77分から出場したなか、１−２で敗れた。
12分にブラヤン・グルダに先制点を許すと、64分にはダニー・ウェルベックに被弾。その後、85分にベンヤミン・シェシュコが１点を返し、反撃ムードが高まったのも束の間、18歳のシェイ・レイシーが87分と90分にイエローカードを受けて退場に。数的不利の状況で得点する力はなく、１点ビハインドのままタイムアップの笛を聞いた。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、今月５日に解任されたルベン・アモリムの後任を担っているフレッチャーは、チームが自信を完全に失っていると指摘。次のように語った。
「選手たちが脆く、自らを立て直す必要があるのは明らかだ。今は彼ら次第だ。反応を示さねばならない。自信はサッカーにおいて最も強力な要素の１つだ。それが欠けている時は、深く掘り下げて戦わねばならない。戦い、粘り強く努力し、試合に勝つことで、自信は戻ってくる。
彼らは経験豊富な選手であり、才能ある選手だ。再起を促す。このチームには今シーズン成功するだけの力が残っている。だが、選手たちは自ら内面を探り、力を引き出さねばならない」
前年のプレミアリーグ15位から巻き返しを目指すユナイテッドは今季、欧州カップ戦に参戦していない。リーグ戦、カラバオカップ、FAカップの３本柱で鎬を削るなか、国内カップ戦２つはいずれも初戦で敗れたため、総試合数は40試合に留まることとなった。
そのうち23試合をすでに消化。残り17試合で意地を見せられるか。現在、勝点32で７位。まずは17日にホームで行なう、宿敵マンチェスター・シティとのマンチェスターダービーだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
