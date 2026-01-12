パウエルFRB議長/Al Drago/BloombergGetty Images

ワシントン（CNN）米連邦検察は、ワシントンにある連邦準備制度理事会（FRB）本部の25億ドル（約3900億円）規模の改修工事をめぐり、刑事捜査を開始した。

FRBのパウエル議長は11日夜に動画を投稿。今回の捜査は同氏が金利をめぐり政権と対立を続けるなかで生じた「口実」で、政権による広範な「脅迫と継続的な圧力」の結果だと述べた。同氏が動画を公開するのは異例。

パウエル氏は11日の声明で、「刑事訴追の脅迫は、FRBが大統領の意向に従うのではなく国民の利益に対する最善の評価に基づいて金利を設定していることの結果だ」と述べた。

「これは、FRBが今後も証拠と経済状況に基づいて金利を設定できるのか、金融政策が政治的圧力や威嚇によって左右されるのかという問題だ」（パウエル氏）

司法省は捜査についてコメントを控えたが、CNNへの声明で、司法長官は「税金の不正利用を最優先で捜査する」意向だと述べた。

トランプ大統領とその側近らは、この1年にわたり、パウエル氏が大統領の意向に沿う形で利下げをしていないとして繰り返し批判してきた。FRBは昨年後半に3回連続で利下げを実施したが、当局者は最近、当面は利下げしない可能性が高いと述べている。

改修工事をめぐる論争は昨年の夏に始まった。パウエル氏が議会で、改修工事は複数の機関との共同作業で時間の経過とともに費用が変動したと証言したことがきっかけだった。