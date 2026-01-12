今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、ちょっぴり苦手なことに挑戦してみるなど、自分の殻を破るようなタイミング。先輩などからのアドバイスが刺激になって、自分の行動を改める場合も。その想いを大事すると、目標を達成できそうです。恋愛面は、昔好きだった曲を思い出すと、恋する気持ちが高まっていきそう。自分磨きをするのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
ファッションを楽しむと、さらに恋愛運アップ。周りの目を気にせず、自分らしさを表現してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、ちょっぴり苦手なことに挑戦してみるなど、自分の殻を破るようなタイミング。先輩などからのアドバイスが刺激になって、自分の行動を改める場合も。その想いを大事すると、目標を達成できそうです。恋愛面は、昔好きだった曲を思い出すと、恋する気持ちが高まっていきそう。自分磨きをするのも良いでしょう。
ファッションを楽しむと、さらに恋愛運アップ。周りの目を気にせず、自分らしさを表現してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/