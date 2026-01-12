着ぐるみから大ベテランがサプライズ登場！主演・松嶋菜々子の新ドラマで華麗なダイブアタックをきめた正体＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演、ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』が1月8日（木）よりスタートした。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）のなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）の個性豊かなメンバーが、悪徳脱税者たちを一刀両断していく社会派痛快エンタメドラマ。

第1話では、画面にさり気なく映りこんでいたパンダの着ぐるみの正体が意外な人物だったと判明した。

【映像】宙を舞うパンダ着ぐるみの中身は…

◆正子、雰囲気激変の変装で潜入調査へ…

第1話では、東京国税局・資料調査課の敏腕国税調査官、主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、他部署がなかなか手を出せない厄介な事案を扱うための新たな部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設した。

このザッコクのメンバーとして、正子は、東大卒の財務省のキャリア・笹野耕一（ささの・こういち／佐野勇斗）、ワークライフバランス重視・俵優香（たわら・ゆうか／長濱ねる）、強運だけが取り柄・古町豊作（ふるまち・ほうさく／高橋克実）、正子の元上司・飯島作久子（いいじま・さくこ／大地真央）を招集するも、チームワークはバラバラ。

正子はメディアに引っ張りだこの時の人・紅林葉子（アンミカ）に脱税の疑いがあると睨み調査をおこなおうとするも、耕一以外のメンバーは「休日に働くなんてありえない」「局内で目をつけられてるし…」「もう穏やかに過ごしたい」などと乗り気ではなかった。

そこで正子は、普段かけている眼鏡を外して変装し、紅林が開催しているパーティーに1人で潜入。耕一から遠隔でサポートを受けつつ、ついに怪しい金銭のやり取りを目撃するも、相手に見つかってしまう。

男たちに追われた正子が捕まりそうになったそのとき、威勢の良いかけ声とともにパンダの着ぐるみが華麗にダイブし、見事男たちを吹っ飛ばしてみせた。

そしてパンダの着ぐるみが「なんと着ぐるみの正体は…」と頭を外すと、現れたのは調査を嫌がっていたはずの古町。

さらに古町だけでなく、優香と作久子もじつはパーティー会場に来ており、ひっそり正子をアシストしていたことが明らかに。

なんだかんだ一丸となって紅林を追い詰めていき、初回からザッコクのメンバーに愛着が沸く熱い展開となっていた。