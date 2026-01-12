バルセロナがエル・クラシコを制してスペインスーパー杯制覇! 決勝弾を含む2ゴールのラフィーニャがMOM
[1.11 スペインスーパー杯 バルセロナ 3-2 R・マドリー]
スペインスーパーカップ決勝が11日に行われ、バルセロナがレアル・マドリーを3-2で下して2年連続16度目の優勝を果たした。
バルセロナは前半36分、カウンターからFWラフィーニャが決めて先制。だが、ハーフタイム直前に怒涛の展開が待っていた。
前半アディショナルタイム2分にレアルのFWビニシウス・ジュニオールが個人技で同点ゴールを奪うと、2分後にMFペドリのパスで抜け出したFWロベルト・レバンドフスキがネットを揺らし、バルセロナが2-1と勝ち越す。
しかし前半アディショナルタイム7分、右CKの流れからFWゴンサロ・ガルシアが押し込み、レアルが再び追い付いて前半終了となった。
ハーフタイム明けからも両チームがゴールへ迫る中、次の1点を挙げたのはバルセロナ。後半28分、中央でFWフェラン・トーレス、FWダニ・オルモ、ラフィーニャとつなぎ、ブラジル代表FWがバランスを崩しながら右足でシュートを放つ。GKティボー・クルトワの意表を突く形でゴールに吸い込まれ、これが決勝弾となった。
ラフィーニャは準決勝のアスレティック・ビルバオ戦(○5-0)に続く2ゴールの活躍。決勝のマン・オブ・ザ・マッチ(MOM)に選ばれた。
