実写『SAKAMOTO DAYS』“坂本太郎”目黒蓮の仲間役で横田真悠、戸塚純貴が出演！
Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、新キャストとして横田真悠、戸塚純貴の出演が発表された。目黒演じる伝説の殺し屋・坂本太郎が認める仲間役を演じる。
【動画】目黒演じる“スマート”＆“ふくよか”な坂本のキレッキレアクション
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
このたび、坂本（目黒）が信頼を寄せる、2名の仲間が解禁。
坂本（目黒）が伝説の殺し屋を引退して営む「坂本商店」で、元気に働く太極拳の使い手・陸少糖（通称：ルー）を演じるのは、福田監督作品初参加となる横田真悠。「この作品で福田組の一員になれたこととても嬉しい限りです！！！ 面白く心温まるバチバチにかっこいいアクション盛りだくさんの作品になっていると思います。よろしくお願いします！！！！！」と、演じたルー顔負けの元気いっぱいのコメントが到着した。
アクションは初挑戦の横田は、「私自身初めてのアクションということもあり、練習する度に沢山の課題と向き合う毎日でしたが、沢山の方々のおかげで陸少糖として悔いなく撮影を終えられたと思います」と、本作の見どころの一つでもあるアクションシーンについて、自信をのぞかせた。太極拳の使い手であり、明るく豪快な性格のルーを、体を張って演じた横田に期待が高まる。
常に相棒の黄色い鳥・ピー助を連れながら、シレっと坂本のピンチを救う凄腕スナイパー・眞霜平助には、戸塚純貴。戸塚が原作から飛び出てきたような再現度で、どこか憎めない仲間想いの平助を茶目っ気たっぷりに演じる。「原作の中でも僕は1番好きなキャラクターなので今回演じられて大変光栄に思います」と喜びをあらわにする戸塚。「映像化ならではの見応えのある作品になっていると思います。映像がとにかくかっこいい。そしてあんな目黒蓮はみたことがない」と、本編の映像と主人公の坂本を演じた目黒についても気になるコメントを寄せている。
戸塚は、これまで福田監督作品に多数出演しており、「僕は福田組では楽しいシーンを作ることがほとんどですが、『ここは面白いらないから』と福田組史上初めての演出を受けました」と、福田監督の原作への熱いリスペクトを感じられる、“史上初”な撮影の裏側もコメントの中で明かしている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
横田、戸塚のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■陸少糖（ルーシャオタン）役／横田真悠
この度、陸少糖を演じさせて頂くことになりました、横田真悠です。
私からみた陸少糖という役は感情豊かでとても素直、見ているこちらが自然と笑顔になるような元マフィアの女の子です。
元々アクション作品が大好きでずっと挑戦したいと思っていた中で、映画『SAKAMOTO DAYS』のお話を頂き素直にとても嬉しく、精一杯頑張りたいと思ったのと同時に実写化ということへの不安と責任感も感じました。
そして私自身初めてのアクションということもあり、練習する度に沢山の課題と向き合う毎日でしたが、沢山の方々のおかげで陸少糖として悔いなく撮影を終えられたと思います。
この作品で福田組の一員になれたこととても嬉しい限りです！！！
面白く心温まるバチバチにかっこいいアクション盛りだくさんの作品になっていると思います。よろしくお願いします！！！！！
■眞霜平助（ましも・へいすけ）役／戸塚純貴
映画「SAKAMOTO DAYS」眞霜平助役で出演させて頂きます。戸塚純貴です。
登場するキャラクターの完成度の高さ、戦闘シーンのアクションはもちろんのこと、コミカルな部分と仲間の友情に家族愛、細かなところから色んな要素と技術が詰まっていて、映像化ならではの見応えのある作品になっていると思います。映像がとにかくかっこいい。そしてあんな目黒蓮はみたことがない。
平助は相棒である鳥のピー助と共に生きるフリーの殺し屋、凄腕のスナイパーです。仲間想いで情に熱く、真っ直ぐすぎて少しお馬鹿なところはありますが、憎めない愛されるキャラクターで、原作の中でも僕は1番好きなキャラクターなので今回演じられて大変光栄に思います。
僕は福田組では楽しいシーンを作ることがほとんどですが珍しく、「ここは面白いらないから」と福田組史上初めての演出を受けました。
福田さんの原作へのリスペクトとキャラクターそれぞれへの愛、そして福田さんの根底にあるおばあちゃんから孫まで家族一緒に楽しめるものを作っていきたいという思いが詰まっている作品です。
皆々様、お楽しみにして頂けたら幸いです。
【動画】目黒演じる“スマート”＆“ふくよか”な坂本のキレッキレアクション
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンに高橋文哉が、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵に上戸彩の出演が決定。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
このたび、坂本（目黒）が信頼を寄せる、2名の仲間が解禁。
坂本（目黒）が伝説の殺し屋を引退して営む「坂本商店」で、元気に働く太極拳の使い手・陸少糖（通称：ルー）を演じるのは、福田監督作品初参加となる横田真悠。「この作品で福田組の一員になれたこととても嬉しい限りです！！！ 面白く心温まるバチバチにかっこいいアクション盛りだくさんの作品になっていると思います。よろしくお願いします！！！！！」と、演じたルー顔負けの元気いっぱいのコメントが到着した。
アクションは初挑戦の横田は、「私自身初めてのアクションということもあり、練習する度に沢山の課題と向き合う毎日でしたが、沢山の方々のおかげで陸少糖として悔いなく撮影を終えられたと思います」と、本作の見どころの一つでもあるアクションシーンについて、自信をのぞかせた。太極拳の使い手であり、明るく豪快な性格のルーを、体を張って演じた横田に期待が高まる。
常に相棒の黄色い鳥・ピー助を連れながら、シレっと坂本のピンチを救う凄腕スナイパー・眞霜平助には、戸塚純貴。戸塚が原作から飛び出てきたような再現度で、どこか憎めない仲間想いの平助を茶目っ気たっぷりに演じる。「原作の中でも僕は1番好きなキャラクターなので今回演じられて大変光栄に思います」と喜びをあらわにする戸塚。「映像化ならではの見応えのある作品になっていると思います。映像がとにかくかっこいい。そしてあんな目黒蓮はみたことがない」と、本編の映像と主人公の坂本を演じた目黒についても気になるコメントを寄せている。
戸塚は、これまで福田監督作品に多数出演しており、「僕は福田組では楽しいシーンを作ることがほとんどですが、『ここは面白いらないから』と福田組史上初めての演出を受けました」と、福田監督の原作への熱いリスペクトを感じられる、“史上初”な撮影の裏側もコメントの中で明かしている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
横田、戸塚のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■陸少糖（ルーシャオタン）役／横田真悠
この度、陸少糖を演じさせて頂くことになりました、横田真悠です。
私からみた陸少糖という役は感情豊かでとても素直、見ているこちらが自然と笑顔になるような元マフィアの女の子です。
元々アクション作品が大好きでずっと挑戦したいと思っていた中で、映画『SAKAMOTO DAYS』のお話を頂き素直にとても嬉しく、精一杯頑張りたいと思ったのと同時に実写化ということへの不安と責任感も感じました。
そして私自身初めてのアクションということもあり、練習する度に沢山の課題と向き合う毎日でしたが、沢山の方々のおかげで陸少糖として悔いなく撮影を終えられたと思います。
この作品で福田組の一員になれたこととても嬉しい限りです！！！
面白く心温まるバチバチにかっこいいアクション盛りだくさんの作品になっていると思います。よろしくお願いします！！！！！
■眞霜平助（ましも・へいすけ）役／戸塚純貴
映画「SAKAMOTO DAYS」眞霜平助役で出演させて頂きます。戸塚純貴です。
登場するキャラクターの完成度の高さ、戦闘シーンのアクションはもちろんのこと、コミカルな部分と仲間の友情に家族愛、細かなところから色んな要素と技術が詰まっていて、映像化ならではの見応えのある作品になっていると思います。映像がとにかくかっこいい。そしてあんな目黒蓮はみたことがない。
平助は相棒である鳥のピー助と共に生きるフリーの殺し屋、凄腕のスナイパーです。仲間想いで情に熱く、真っ直ぐすぎて少しお馬鹿なところはありますが、憎めない愛されるキャラクターで、原作の中でも僕は1番好きなキャラクターなので今回演じられて大変光栄に思います。
僕は福田組では楽しいシーンを作ることがほとんどですが珍しく、「ここは面白いらないから」と福田組史上初めての演出を受けました。
福田さんの原作へのリスペクトとキャラクターそれぞれへの愛、そして福田さんの根底にあるおばあちゃんから孫まで家族一緒に楽しめるものを作っていきたいという思いが詰まっている作品です。
皆々様、お楽しみにして頂けたら幸いです。