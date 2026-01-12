Mrs. GREEN APPLEが、2026年元日よりスタートしたフェーズ3最初の新曲として、1月12日に「lulu.」をリリースした。これに伴って同日午前0時、ミュージックビデオが公開となった。

昨日1月11日夕方、「lulu.」が1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであることを発表した彼らは、それからおよそ6時間後、同曲のリリースと同時に、オフィシャルYouTubeチャンネルでミュージックビデオをサプライズ公開したかたちだ。

これに先立つ1月11日夜10時には、YouTubeの公開URLのみがSNSで発信され、突如YouTubeライブ配信が始まった。そこには、まるで雲や靄に覆われた世界を進んでいくかのような映像が延々と続いていた。その間、のちに振り返れば、鉛筆書きする音や鐘によるモールス信号、砂時計や鍵のモチーフなど、さまざまなギミックが仕立てられていたことに気付かされるが、およそ2時間を経て突如視界が開けると、そのまま「lulu.」のミュージックビデオが公開されるという驚きの展開に。

そこまでに積み上がったYouTubeの最大同時接続数は20万人を突破して、この世の“輪廻転生”を壮大なスケールで描いた映像美が明らかになった。およそ2時間ものあいだ、そのライブ配信の行方を20万人が固唾を飲んで見守っていたこととなる。

昨晩深夜1月11日午前0時、大森元貴(Vo/G)がスモークに包まれて去っていったドームツアー＜BABEL no TOH＞のラストシーンの写真がオフィシャルで発信されるなど、さまざまな憶測を呼んでいたが、それから2時間におよんだYouTubeライブ配信を経て、ちょうど24時間後に公開された「lulu.」のミュージックビデオまでが繋がっていた。つまりは＜BABEL no TOH＞からの新たな分岐が本日、露わにされたとも言えるのかもしれない。

フェーズ2期には、あらかじめプレミア公開することを告知してミュージックビデオを公開することがほとんどだったが、今回は事前告知が一切為されないかたちでYouTubeに披露された。フェーズ3のミセスは予測不能と言えそうだ。なお、「lulu.」ジャケット画像も同時公開となっている。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期

放送日時：2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00

放送局：日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります

配信：1月17日より毎週土曜午前0時

各動画配信プラットフォームで最新話順次配信

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋 キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子 デザインワークス：小橋弘侑 原野瑠奈 瀬口泉 原科大樹

美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call

オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司

ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 南の勇者：井上和彦

※TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中

※Blu-ray&DVD全7巻発売中

・公式HP：http://frieren-anime.jp

・公式X：http://twitter.com/Anime_Frieren/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_frieren

■展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』

【東京会場】

日程：2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)

時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C

東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

【福岡会場】

日程：2026年2月7日(土)〜2月21日(土)

会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F

【大阪会場】

日程：2026年3月2日(月)〜3月31日(火)

会場：VS. (グラングリーン大阪内)

大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク VS

※開催時間は会場ごとに異なります。

▼チケット

【東京会場】

●一般

・平日(年末年始除く)：4,300円

・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：4,500円

●子供(小学生)

・平日(年末年始除く)：2,100円

・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：2,300円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

【福岡会場】

●一般

・平日：3,300円

・休日：3,500円

●子供(小学生)

・平日：1,600円

・休日：1,800円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

【大阪会場】

●一般

・平日：4,300円

・休日(土・日・祝日)：4,500円

●子供(小学生)

・平日：2,100円

・休日(土・日・祝日)：2,300円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

※チケット料金はお一人様の税込価格となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

