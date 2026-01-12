サッカーＪ３を優勝し今シーズンＪ２を戦う栃木シティのお披露目パレードが、１１日、ホームタウンの栃木市で行われました。

パレードは、栃木シティのホームスタジアムがある栃木市と、市民の有志が共催したものです。市の中心部を流れる巴波川で行われ、新チームの選手や監督、スタッフなど合わせて４２人が遊覧船に乗り込みました。強い風が吹く中、選手らは川沿いに集まったファンの声援に船の上から手を振ってこたえました。

クラブはＪ２初年度でのＪ１昇格に向けて、元日本代表フォワードの鈴木武蔵選手やＪ１の神戸から宇都宮市出身の小池裕太選手を獲得しました。

主催者によりますと、パレードにはおよそ１５００人のファンが詰めかけたということです。

今矢直城監督は「浦和レッズでもない、鹿島アントラーズでもない、『栃木シティでプレーしたい』と思ってもらえるようなクラブを目指してやっていきます。そのためにやることはJ２優勝して、J１に昇格することです。皆さん、ともに新しい景色をつくっていきましょう」と呼びかけました。

また、選手を代表して田中パウロ淳一選手は、「J２リーグの他のチームを驚かせるチャンスだと思っています。だから皆さんにたくさん応援していただき、僕たちの背中を押してくれたらと思います」と話し、最後に「頑張りましょう」とファンに対して声を張り上げました。

今シーズンは２月から「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」が開催され、８月からＪ２のリーグ戦が始まります。百年構想リーグの初戦は２月７日、ベガルタ仙台とホームでの対戦です。