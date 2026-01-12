サッカーＪ３の栃木ＳＣは１０日、さくら市に整備された新しい練習場のお披露目と米山篤志監督率いる新体制の会見を行いました。

さくら市喜連川に整備された専用練習場のお披露目式には、選手やスタッフそれにサポーターなどが出席しました。

この練習場は市内の喜連川運動場を改修したもので敷地の面積は約２．４ヘクタール。

整備にかかる費用は企業版ふるさと納税を活用し、市から補助金を受ける形で調達しました。

またピッチに使われている天然芝は、チームがサポーターとともに苗を準備して植えたものです。

今後はクラブハウスが併設される予定で、２０２６年中をめどに、完成を目指します。

その後行われた新体制を発表する会見では、米山監督と新加入の選手１４人などが出席しました。

Ｊ３での２シーズン目を迎える今年は前のシーズンから半数近くの選手を入れ替えました。

このうちＪ１の岡山から完全移籍で加入したディフェンダーの柳育崇選手は、２０２０年と２１年に栃木ＳＣに在籍し、合わせて１４ゴールを記録。

栃木には恩があるといい、Ｊ２昇格のためにすべてを尽くすと、５シーズンぶりのチーム復帰を決めました。

今シーズン栃木ＳＣは２月に開幕しＪ２とＪ３が混合で戦う特別大会と、８月から始まるＪ３のリーグ戦を戦います。

特別大会の初戦は２月８日にホームで八戸と対戦します。