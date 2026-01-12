【難読漢字】食べ物当て「蚫」　コリコリ食感の高級品です

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

あなたは読めますか？

「蚫」という漢字を読めますか。素朴なお菓子です。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：アワビ

アワビは、アワビ科に属する大型の巻貝であり、日本をはじめとする世界各地の沿岸の岩礁域に生息しています。

日本では古くから高級食材として珍重されており、磯の風味豊かな味わいと、独特のコリコリとした食感が特徴です。

古来より長寿の象徴とされてきました。これは、アワビの寿命が非常に長いことに由来しており、とくに奈良時代には、アワビを薄く長く剥いで干した「熨斗蚫（のしあわび）」が、不老長寿の薬として珍重されていました。

名前の由来にはいくつかの説がありますが、有力とされるのは、「泡」と「含む」に由来するという説です。アワビは岩に張り付いているとき、海水を吸い込んでは吐き出し、泡をまといながら呼吸します。

この様子を「泡を孕む（あわをはらむ）」と表現し、それが縮まって「アワビ」になったとか。

もうひとつの説は、貝殻の薄さと形に由来するというものです。アワビの殻はほかの貝に比べて薄く平たいことから、「アワヒラギ（淡平）」＝「薄くて平たい貝」と呼ばれ、それが転じたとする説です。こちらは形状に基づく語源です。

