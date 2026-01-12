エレコムは、iPhoneやiPadに保存された写真や動画を、接続したUSBストレージへ簡単にバックアップできるアプリ「ELECOM EXtorage Plus」をリリースした。USB Type-Cポートを搭載するiPhoneおよびiPadに対応しており、無料で利用できる。

「ELECOM EXtorage Plus」は、エレコム製のUSBメモリーや外付けSSD、SDカードを挿入したメモリーカードリーダーを端末に接続して使用する。端末にストレージを接続し、アプリを起動するだけでデータの移行やバックアップが行える。

2回目以降のバックアップでは「差分バックアップ」機能がはたらき、前回以降に新たに撮影された写真や動画のみを自動で抽出して保存する。これにより、バックアップにかかる時間を短縮できるほか、ストレージ容量の無駄な消費を抑えられる。また、バックアップを途中で中断した場合でも、次回は中断した位置から再開できる。

iCloudにオリジナルデータが保存されている場合でも、自動的にデータをダウンロードし、USBストレージへバックアップする機能を備える。さらに、Live Photosやバーストモードで撮影した写真の保存にも対応する。

保存したデータは、アプリを通じてiPhoneやiPadへ一括で復元できるほか、必要なファイルのみを選択して復元することも可能。バックアップデータは撮影日順に整理され、アプリ上でプレビュー表示できる。パソコンに接続した際も、写真や動画を一覧表示できる形式で保存される。

なお、「ELECOM EXtorage Plus」はUSB Type-Cポート搭載モデル専用。Lightningポート搭載モデルを利用する場合は、別アプリ「ELECOM EXtorage Link」を使用する必要がある。