ÍµÈ¹°¹Ô¡¢´§¥é¥¸¥ª¤òÃÙ¤á¤ÎÀµ·îµÙ¤ß¤Ç·çÀÊ¡¡ÂåÌò·Ý¿Í¡Ö¤±¤ó¶Ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ª¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DERAMER¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹°ÂÅÄÏÂÇî¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯ºÇ½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¤Ï¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÍµÈ¤Î·çÀÊÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÍµÈ¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£±é²Î²Î¼ê»°»³¤Ò¤í¤·¤¬²Î¾§Ãæ¤Î¡Ö¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¤¢¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤±¤ó¶Ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤¿¡£