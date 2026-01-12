Ê¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡¦Ð®É÷ÎÜÇµ¡¦ÀÐ°æÀô±©¤¬¸ì¤ë¡Ö¥³¥á¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×´ë²è¤ÎÎ¢Â¦¡½¡½¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯Ã¼¤«¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤"¤ªÊÆ°¦"¤Þ¤Ç
¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¡£ÄÌ¾Î"¹Ô¤¯¤Ä¤Ð"¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¹Ô¤¯¤¼¡ª¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù#85¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ËÄ©Àï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿æ¤¤¿¤Æ¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤à´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ýÏ¿¸å¤ÎÊ¡ÅÄ¿¿ÎÖ¡¢Ð®É÷ÎÜÇµ¡¢ÀÐ°æÀô±©¤Î3¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î´ë²è¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Ð®É÷¡Ö¡Ø¥³¥á¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤Î´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬"¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ç²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«"¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤³¤ìÀäÂÐ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ËÜµ¤¤Ç¹âµé¤Ê¹âµé¤Ê¥«¥ËÌ£Á¹¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥«¥ËÌ£Á¹¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»×¹Í¤¬°ì²óÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊÆ¤¬¤¦¤á¤¨¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¥«¥ËÌ£Á¹¤è¤ê¤â¡¢¤ªÊÆ¼«ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ÅÄ¡ÖºÇ½é¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âç¿©¤¤´ë²è¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¤ªÊÆ²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹Í¤¨È´¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...°ã¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¢¤È¡¢¡Ø¥³¥á¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿æÈÓ´ï¤ò»È¤Ã¤¿´ë²è¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´õË¾¤Ç¤ª¹â¤¤¿æÈÓ´ï¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ìºòÇ¯¤â¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ë²è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«(¾Ð)¡£¤³¤¦¤·¤Æ´ë²è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
ÀÐ°æ¡Ö»ä¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç"ÌÀÂÀ¥Þ¥è"¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«Á´°÷Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¼Â¤ÏÅöÆü¡¢Ä«¤«¤é¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¹ç½½Ê¬¤ÇÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÎÎÌ¤Ï...ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡×
Ð®É÷¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¤¹¤´¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¡ª¡ª¡×
°ìÆ±¡Ö(¾Ð)¡×
¡½¡½³§¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢¤ªÊÆÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©¥Ñ¥óÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
Ð®É÷¡Ö»ä¤Ï¡ª¤ªÊÆÇÉ¤Ç¤¹¡ª¤â¤¦100¡ó¤ÎÊÆÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Ñ¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿ÎÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ«¤Ï¤ªÊÆ¤«¤é»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê...¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£·ò¹¯¤Ë¤â¡¢¤ªÊÆ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¿¿ÎÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¿æÈÓ´ï¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤¡¡Á(¾Ð)¡×
°ìÆ±¡Ö(¾Ð)¡×
ÀÐ°æ¡Ö»ä¤ÏÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ï¥Ñ¥óÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¿åÊ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ(¾Ð)¡¢Ä«¤Ï¤´ÈÓÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ï¤´¤Ï¤ó¡¢12»þ¤«¤é3»þ¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥ó¿©¤Ù¤Æ¡¢Í¼Êý¡ÁÌë¤Ï¤´ÈÓ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢"¤´ÈÓ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á"À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¡ØÍñ¤ò³ä¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡ÅÄ¡Ö»ä¤Ï¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...Ä«¤ÏÊÆÇÉ¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ªÊÆÂç¹¥¤¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÊÆ¤Ë¥É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÇòÊÆ¡¢ÇòÊÆ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªÊÆ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Ê¡ÅÄ¡ÖµÞ¤ËÇòÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«...¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÊÆ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï°ìºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤ÌÀÂÀ»Ò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÊÆ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Þ¤ä¤Î¡Ø½ÐÍèÎ©¤ÆÌÀÂÀ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¶å½£¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÌÀÂÀ¥Þ¥è¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÆ²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤«¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ð®É÷¡Ö¥ê¥Ô¤·¤Æ2Ç¯¡©¡×
Ê¡ÅÄ¡Ö¤â¤¦2Ç¯¼å¤¯¤é¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Ê¡ÅÄ¡Ö»ä¤ÏË°¤¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ç®¤·¤ä¤¹¤¯¤ÆÎä¤á¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£2025Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂ³¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¹¤°¥Ñ¥Ã¤ÈÎä¤á¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
º£¤Ï¤ªÊÆ¤¬Âç¹¥¤¤Ç"ÊÆ³è"¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âËèÆü¤Á¤ã¤ó¤ÈË°¤¤º¤ËÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡Ø¼ñÌ£¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¡Ù¤ò1¸Äºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢±³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£Ë°¤À¤òÄ¾¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÀº¿ÀÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ð®É÷¡Ö¡ØÂç´ïÈÕÀ®¤Î½ª»ÏÉè¤òÂÇ¤ÄÅÚÂæ¤òºî¤ë¡Ù¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤Ä¤¬¾Íè¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¤½¤Î¾Íè¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐ°æ¡Ö»ä¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¡Ø±Æ¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç...¡×
Ð®É÷¡¦Ê¡ÅÄ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡×
ÀÐ°æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢µîÇ¯¤Ï"Á´ÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë"¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï²Î¤«¥À¥ó¥¹¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò1Ç¯¤«¤±¤Æ¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤É¤Á¤é¤ò¶Ë¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ð®É÷¡ÖÀäÂÐ¤Ë²Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤Ê¡¼¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÁ´Éô³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤éºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Àô±©¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È²»Äø¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¼ÎÌ¤¬½Ð¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤Ë¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²Î¤¬¥Þ¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢À¼¤â°ÂÄê´¶¤â¤¹¤´¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò1Ç¯¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢1Ç¯¤«¤±¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë²Î¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐ°æ¡Ö·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª²Î¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡½¡½º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Ð®É÷¡Ö¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÊÆ¤È¤«¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±êÉñ¤·¤ê¤È¤ê(¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ®¤¤¤â¤Î¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÇ®¤¤¥»¥ê¥Õ¡×¤Ç¤·¤ê¤È¤ê)¤Ç¡¢²¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥É¤¬"²Ð"¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬"ÊÆ"¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡£¤Á¤ã¤ó¤È±êÉñ¿æ¤¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÏÃÂê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³±êÉñ¿æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ø¤³¤Î»Ò¡¢º£¤ªÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢±êÉñ¿æ¤¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ê¡ÅÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¤â¤¦²óÅú¤â"¤¤¤«¤Ë¤ªÊÆ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«"¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸³è´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤ªÊÆ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢»ä¤¬¿æÈÓ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë¡Ø¿æÈÓ¡½¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤¯¤Ä¤Ð¡Ù¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é...Áá¿æ¤¤Ê¤é´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤â¡©(¾Ð)¡×
Ð®É÷¡Ö¿¿ÎÖ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜµ¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤½¤¦¡ª¡×
Ê¡ÅÄ¡ÖÊüÁ÷¤òÏ¿²è¤·¤Æ¡¢´¬¤Ìá¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¿æÈÓ¥Ü¥¿¥ó²¡¤·¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
°ìÆ±¡Ö(¾Ð)¡×
ÀÐ°æ¡Ö»ä¤Ï"±êÉñ¤·¤ê¤È¤ê"¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤ê¤È¤ê¤Ã¤ÆÆ¬¤ò»È¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÅÓÃæ¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ...²ÏÀ¾¤µ¤ó¤¬Íî¤Ã¤³¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¶½Ê³¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ð®É÷¡¦Ê¡ÅÄ¡Ö¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤Ï¡©(¾Ð)¡×
ÀÐ°æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤Î´ë²è°Æ½Ð¤·¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ð®É÷¡Ö¸ø³«¼ýÏ¿¤ÎÁ°Ìëº×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
