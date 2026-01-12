¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½ The Musical¡×ºî¡¦±é½Ð¡¦¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó¡ß²»³Ú¡¦µÜÀîÉËÎÉ¤µ¤ó ¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼
µÜÀîÉËÎÉ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó=¾¾Åè°¦»£±Æ
¡¡ºî²È¡¢±é½Ð²È¡¢ÇÐÍ¥¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡Ù¡£Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÎÊÄº¿ÉÂÅï¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÀäË¾¤«¤éºÆÀ¸¤ÎÆü¡¹¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢Âè134²ó³©Àî¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¤Ë¤â±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢½é¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºî¡¦±é½Ð¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿µÜÀîÉËÎÉ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§¸Þ·î½÷ºÚÊæ¡¡¼Ì¿¿¡§¾¾Åè°¦¡Ë
¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç28ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦º´ÁÒÌÀÆü¹á¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦¾ÆÈªÅ´Íº¤ÈÆ±µï¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂçÊª·Ý¿Í¡¦ËÏÅÄ¤Ø¤Î¼èºà¤ä¡¢¸¶¹Æ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÆü¾ï¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¸«ÃÎ¤é¤ÌÇò¤¤Éô²°¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢½÷»ÒÀìÍÑ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÎÊÄº¿ÉÂÅï¤Ç¡½¡½¡£
·à¾ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤ÊºîÉÊ¤Ë
¡½¡½º£²ó¤Ê¤¼¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾Èø¥¹¥º¥¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾Èø¡Ë¡§¤ä¤Ï¤ê±é·à¤Ï·à¾ì¤¢¤ê¤¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¡Ê¼«¿È¤¬·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤¬µÙ´ÛÃæ¤À¤«¤é¡¢THEATER MILANO-Za¤Ç¾å±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é......¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤¦¥¬¥ä¥¬¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·à¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤¨¤ÆÀÅ¼ä¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Î³¹¤Î·à¾ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Ï²»³ÚÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¥«¥ª¥¹¤ÊºîÉÊ¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¸¶ºî¤ò¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø±é¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÅª¤ÊÀ©Ìó¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤ÏËÍ¤Î¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾å±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¾ì½ê¤¬Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÎÊÄº¿ÉÂÅï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤Ï20Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤¬Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¶¦´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾Èø¡§¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤ëÂ©¶ì¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¸À¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏ¢ºÜ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶¹ÆÍÑ»æ20ËçÊ¬¤Î¾®Àâ¤òËè·î½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â6Ç¯´Ö¤â¡£½ª¤ï¤é¤»Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÆü¹á¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢ÃËÀ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤é¾¯¤·À¸¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷ÀÌÜÀþ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¹á¤ò¼«Ê¬¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Ç¯¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ìÅÙ¼Î¤Æ¤Æ
¡½¡½¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤òµÜÀî¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¾¾Èø¡§º£¤«¤é10Ç¯Á°¤Ë¡¢NHK¤Ç¡Ö¤Á¤«¤¨¤â¤ó¡×¤È¤¤¤¦¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÍ¤ÎºÇ¸å¤Î¼ç±éºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú¤òµÜÀî¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
µÜÀîÉËÎÉ¡Ê°Ê²¼¡¢µÜÀî¡Ë¡§ºÇ¸å¤Î¼ç±é¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë
¾¾Èø¡§¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÓËÜ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²»³Ú¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ¹ñÀÒ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÂ¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¡¢Êª¸ì¤Ë²»³Ú¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¤ÎÊý¤È¤·¤Æ¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤Î´é¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÜÀî¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
µÜÀî¡§¾¾Èø¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´°ÍÍê¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ÁÏºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤â¤¦ËÜ¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ÐÍè¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖµÜÀî¤µ¤ó¤Î¿´¤«¤é¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ......¡£
¡¡éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤Î²»³Ú·à¡Ö¿ÈÆÇ´Ý¡×¤Ç¡¢²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ï¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¤È¤¡£¡Ö¿ÈÆÇ´Ý¡×¤Î»þ¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç°ì¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Öºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÁ´Éô¼Î¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤ò¡£
¾¾Èø¡§¡Ö¿ÈÆÇ´Ý¡×¤Ï²»³Ú·à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
µÜÀî¡§²ÎÆþ¤ê¤Î¼Çµï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ã»²Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ£·½»Ò¤µ¤ó¤¬¥Æ¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¼êË¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¼ï¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1¹Ô¤¬½ñ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1¥«·î¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¡§½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ûÂ¸¤Î¶Ê¤ò¿¿»÷¤ë¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤â´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
ÏÈ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò
¡½¡½¾®Àâ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¡£É½¸½ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Èø¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾®Àâ¤â±Ç²è¤â¤¢¤ë¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤Î¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²¼ÃÏ¤¬¤â¤¦¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÈÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Ý¤¤±éµ»ÂÎ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ä·àÃÄ»Íµ¨¡¢ÅìÊõ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈª¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ñÀ×Åª¤Ç¤¹¡£
µÜÀî¡§¤½¤ì¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»þÂå¤ä¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤ë¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¡¡ÀÎ¤Î³°¹ñ¤ÎÏÃ¤òÆüËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤â±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¶¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ï¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤À¤«¤é¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤â¤ä¤â¤ä¤·¤¿´¶¤¸¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´¶¤¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤À¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¡§ËÍ¼«¿È¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Ï¤É¤³¤«¶ËÃ¼¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¡¿Èà½÷¤é¤âËÍ¤Î¼Çµï¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ºéÈÞ¤ß¤æ¤µ¤ó¤ä¾¾²¼Í¥Ìé¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¡§¸½Âå·à¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÆó¹àÂÐÎ©¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÈ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºéÈÞ¤µ¤ó¤â¾¾²¼¤¯¤ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¡¢È´·²¤Ë²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾²¼¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥Ä¡×¤Î¥í¡¼¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËÀ¼ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¹éÌä¤Î¤è¤¦¤Ê¹â²»¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤½¤ì¤â²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ï¡£
¡¡¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤È¤·¤Æ1Ëü2500±ß¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÆü¾ï¤À¤±¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¾¦¶È±é·à¤Ï¾¦¶È±é·à¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤ÏÆüº¢¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
µÜÀî¡§ËÍ¤Ï¾®Àâ¤è¤ê¤â¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ê¤É¤ò¹¥¤ó¤ÇÆÉ¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ËÜ¤¬¤É¤¦¤âÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÆÉ¤à¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤Þ¤Ê¤¤ËÜ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Èø¡§Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜÀî¡§Â¿Ê¬¡¢µÓËÜ¤¬º£¤ÎËÍ¤ÎÆÉ¤ßÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤òÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤Î»Å»ö¤Ë¼´Â¤òÌá¤½¤¦¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Ò¤È²Ö¤«¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈË½¤ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏÉñÂæ¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÆÉ¤à¤â¤Î¡¢ÆÉ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ÏÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ²»ÆÉ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤â»¶¡¹ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Èø¡§²Î¤È²Î¤Î´Ö¤Ë¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢µÜÀî¤µ¤ó¤Î²»ÆÉ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜÀî¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÆÉ¤ßÊª¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾Èø¡§ËÍ¤âµÜÀî¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ï¤êÉñÂæ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæÇÐÍ¥°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥³¥¯¡¼¥ó¡¡¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¡Ö¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤°¤é¤¤ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µó¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤ÏÅÅ¼Ö¤È¥Û¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¹½ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¾¾Èø¥¹¥º¥(¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤¹¤º¤)
1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ºî²È¡¢±é½Ð²È¡¢ÇÐÍ¥¡£1988Ç¯¡¢¡ÖÂç¿Í·×²è¡×¤ò´úÍÈ¤²¡£Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë¡£1997Ç¯¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¡ª¡Á±§Ãè¤Ï¸«¤¨¤ë½ê¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Á¡×¤ÇÂè41²ó´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¡£¾®Àâ¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¡ÖÏ·¿ÍÅÒÇî¡×¡Ö¤â¤¦¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ï³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¡£2020Ç¯¤è¤êBunkamura¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡£µÜÀîÉËÎÉ(¤ß¤ä¤¬¤ï¡¦¤¢¤¤é)
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·àÃÄ»Íµ¨¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¡¼¤Î²»³Ú¤Çºî¶Ê²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦ÉñÂæ²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¾¾Ê¿·ò¤Î¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2022Ç¯¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ö¡Ø¥¢¥¥é¤µ¤ó¡Ù¤Ï²»³Ú¤ò³Ú¤·¤àÅ·ºÍ¡×¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥óCOCOON PRODUCTION 2026¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¤è¤¦¤³¤½ The Musical¡×
ºî¡¦±é½Ð¡§¾¾Èø¥¹¥º¥
²»³Ú¡§µÜÀîÉËÎÉ
¿¶ÉÕ¡§¥¹¥º¥ÂóÏ¯
½Ð±é¡§ºéÈÞ¤ß¤æ¡¢¾¾²¼Í¥Ìé¡¢º« ²ÆÈþ¡¢³§Àî±î»þ¡¢ºù°æÎè¹á¡¢ÃÓÄÅ¾Í»Ò¡¢¼µ¸ÍÈþÏÂ¸ø¡¢¶áÆ£¸ø±à¡¢³Þ¾¾¤Ï¤ë¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢½©»³ºÚÄÅ»Ò¤Û¤«
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§THEATER MILANO-Za¡ÊÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼6³¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§SÀÊ12500±ß¡¢Ãí¼áÉÕ¤SÀÊ12500±ß¡¢AÀÊ9500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨µþÅÔ¸ø±é¡Ê2026Ç¯2·î7Æü¡Á11Æü¡¢¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢²¬»³¸ø±é¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡Á23Æü¡¢²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì¡Ë