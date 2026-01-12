“NewJeansから追放”ダニエル、SNS開設！本日（12日）ライブ配信予定「訴訟とは無関係」

ガールズグループNewJeansから追放された後、SNSアカウントを開設したダニエルがライブ配信を行う。

1月12日、ダニエルの代理人である法務法人ファウ側は、「ダニエルは1月12日19時、個人SNSアカウントを通じて、ファンの前に登場し『ライブメッセージ』の時間を作る」と明らかにした。

【写真】ダニエルの入浴ショット

今回のライブ配信は、ダニエルが長い間そばを守りながら、支持してくれたファンのためのイベントで、YouTubeチャンネルとインスタグラムを通じて、リアルタイムで行われる予定だ。

ダニエルは、今回の配信を通じて、世界中のファンに感謝の挨拶とともに、ファンと近況を共有し、意思疎通を行う時間を持つ。ダニエル側は、「今回のライブ配信は、ファンとの純粋な意思疎通のためのものであり、訴訟と関連がないことをお知らせする」と伝えた。

ダニエル

なお、NewJeansの所属事務所ADORは、2025年12月にダニエルと専属契約解約を知らせた。

ADORは、「ダニエルはNewJeansのメンバー、そしてADOR所属のアーティストとしてともにするのは難しいと判断し、専属契約の解除を通知した。また、今回の紛争の状況を招き、NewJeansの離脱と復帰の遅延に重大な責任があるダニエルの家族1名とミン・ヒジン元代表に対して、法的責任を問う予定だ」と明らかにした。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。2025年12月29日にADORより専属契約解除が発表され、NewJeans脱退。