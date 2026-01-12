「わかんない」「実態が見えない」…高市政権内「解散」検討「報道」を巡り「モーニングショー」石原良純＆玉川徹氏が困惑した「高支持率」
テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、今月２３日に召集予定の通常国会冒頭で高市政権内で衆院の「解散」が検討されていることを報じた。
番組では、解散を検討する背景を同局の官邸キャップによると支持率が高いうちに政権基盤を強化するなどの解説を紹介した。
コメンテーターを務める俳優の石原良純は「高市内閣の高支持率って何なんだろうか？っていうのが…どういうことで支持率が出ているのか…」と明かすと、元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「僕もわかんない」と同じように困惑し応じた。
さらに玉川氏は「これが本当に期待なんだとしたら、もし期待がかなわなかった場合には、落ちるということだし、そうじゃないとすれば、なんだったんだって余計に」とコメントした。石原は「でも選挙とか直近にもしあるとすれば、この思いが選挙結果に反映されてくると、自民党が有利ってことになるじゃないですか」とし「ただ、それが普通、漠然と高支持率、高得票に結びつくような気がするんだけど昔だったら。この支持率が本当に得票につながるのかな？とか、そのへんも実態が見えない」と明かした。
これに玉川氏は「わかんないですね。それは蓋開けてみないとわかんない」と繰り返していた。