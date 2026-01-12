クリスチャン ルブタンのスプリングコレクションに新章。Fannyloveが登場
クリスチャン ルブタン2026年スプリングコレクションに、新たなアイコンシューズ「Fannylove/ファニラヴ」が仲間入り。繊細さと力強さを併せ持つフォルムは、足元から装いの印象を引き締めてくれます。多彩な素材とシルエットで展開される本ラインは、洗練された大人の女性に寄り添う存在。エレガンスと快適性を両立した一足に注目です♡
彫刻的ヒールが生む新バランス
Fannyloveは、やわらかなアーモンドシェイプのトゥと、横から見ると彫刻のような存在感を放つブロックヒールが特徴。後ろ姿はすっきりと細身で、女性らしさと構築美を両立しています。
足先にゆとりを持たせた設計と、柔らかなクッションインソールにより、一日中快適な履き心地を実現。
パンプスには、メゾンを象徴するエバーラスティングレッドソールを採用し、機能性と美しさを高次元で融合させています。
素材とカラーで魅せる多彩な表情
素材には、滑らかなナッパレザーやパテント、ミラー効果を施したレザー、パイソンなどを採用。装いを選ばず幅広いシーンに対応し、足元にモダンなアクセントを添えます。
【Fannylove/ファニラヴ】
価格:141,900円
カラー展開:ナッパブラック/パテントブラック/パテントブラッシュ
ヒール高:8.5cm
価格:148,500円
カラー展開:ブロンズ
ヒール高:10cm
【MaryFannylove/メリー ファニラヴ】
価格:272,800円
カラー展開:マルチカラー
ヒール高:10cm
ブーティーで広がるスタイル提案
価格:231,000円
ラインナップには、クラシックなアンクルブーツ「FannyloveBooty/ファニラヴブーティー」も登場。さりげなく取り入れられたプラットフォームが安定感を高め、洗練された佇まいと実用性を両立します。
カラー展開:ブラック
ヒール高:12cm
想いを纏う一足をこの春に
Fannyloveは、クリスチャン ルブタンが自身の創造性に影響を与えてきた人々への敬意を込めたオマージュ。静かな存在感と大胆さを併せ持つデザインは、日常から特別なシーンまで寄り添ってくれます。
2026年スプリングコレクションの新たな象徴として、ぜひブティックや公式サイトでその魅力を体感してみてください♪