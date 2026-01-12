気象庁の１２日午前５時過ぎの発表によると、同日も引き続き北日本と東日本では暴風や暴風雪、そして高波に、朝にかけては大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけている。

冬型の気圧配置は西から次第に緩んできており、風や雪のピークは過ぎつつあるが、北日本と東日本では引き続き非常に強い風が吹いて大しけとなる所があり、大雪となる所があるとしている。

ＪＲ東海によると、東海道新幹線は米原地区の雪の影響により、始発列車から三河安城-京都駅間で速度を落として運転を行っている。

気象庁によると、いずれも１２日午前１時までの６時間降雪量は、福島県檜枝岐村では３４センチ、群馬県みなかみ町（藤原地点）で３１センチとなり、栃木県日光市（土呂部地点）では昨冬までの１月の最大値を超える３０センチとなった。同日午前６時から１３日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、東北地方４０センチ、北海道と北陸地方が３０センチ、関東甲信地方と近畿地方が１５センチ、東海地方が１０センチ。

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、北海道２３メートル（３５メートル）、北陸地方２０メートル（３０メートル）、東北地方１８メートル（３０メートル）。

１２日に予想される波の高さは、北陸地方７メートル（うねりを伴う）、北海道、東北地方、伊豆諸島が６メートル。