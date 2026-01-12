「家事のプロ助けて」



【写真】これは美味！ポテトに粉をまぶして「ふりふりポテト」

そんな切実な一言とともに投稿されたのは、マルちゃん焼そばの粉が余ってしまうという悩み。活用例を募ったところ、多くのアイデアが寄せられています。



投稿したのは、Xユーザーのshimuさん（@sabu_ud）。薄味で焼きそばを作る家庭なら「わかる」とうなずいてしまうこの悩みに、投稿は大きな反響を呼びました。shimuさんに話を聞きました。



ーーどうして、毎回ソースが余ってしまうのでしょうか？



shimu：休日の子どものお昼ご飯によく作るのですが、具を入れても子どもにはちょっと辛いなと感じるので薄味にしています。また、焼きそば3玉に粉2袋で作っているので、1袋毎回余っています。



ーーこれまで余った粉を何かに使おうと試みたことは？



shimu：麺だけ買って使おうかと考えたこともありました。ただ、マルちゃんの3袋入りが最安値で、結果的にソースだけが溜まる一方でした。



ーー特に驚いたアイデアはありましたか？



shimu：ミートソースやポテトサラダに使っているというアイデアにはびっくりしました。



ーー実際に試してみたものはありますか？



shimu：ポテトにかけると美味しいよ、というコメントをいただいて実際に試してみました。子どもの好きな甘い味で、パーティーに出したら喜びそうだなと思いました。



◇ ◇



コメント欄では、麺類や炒め物に使う、ポテトやポップコーンにかける、カレーやミートソースの隠し味にする、下味や簡単ソースとしてアレンジするなど、幅広い活用法が提案されました。



捨てるほどではないけれど、どう使えばいいか分からない調味料も、少し発想を変えるだけで日々のごはんに役立つ存在になりそうです。キッチンをすっきりさせたい人にとって、参考になる声が詰まった投稿でした。



（まいどなニュース特約・青島 ほなみ）