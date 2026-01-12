＜きょうだい差別宣言！？＞「上の子は可愛くないよね？下の子の方が可愛いよね？」という意見への反論
きょうだいを育てていると、分け隔てなく愛情を注ぎたいと思うのが親の常でしょう。しかしなかには「お姉ちゃんより弟の方が可愛い」など、きょうだい間で感情の差が生まれてしまうママもいるようです。先日ママスタコミュニティには「下の子の方が可愛いのってあるあるだよね？」というタイトルでこんな投稿がありました。
『下の子の方が甘え上手であざとくて可愛い。上の子は不器用すぎて甘え下手』
下の子の方が可愛いって思う？共感できないんだけど…
『男女きょうだいだとあまり聞かない。うちもだけれど、下だから可愛いって感じは全くない』
『上の子が甘えん坊で下の子がしっかり者。別にどっちが可愛いとかないよ』
『うちは当てはまらない。下の子は自己中・かまってちゃん・極度の自分上げ他人下げ・クレーマー。とにかく私が苦手な性格を全て持っていて、他人なら100%縁を切っているような人間だからこれっぽっちも可愛いと思えない。確かに上の子は甘え下手だけれど、だからこそ手を差し伸べてやらなきゃという気持ちになる』
お兄ちゃん／お姉ちゃんだからしっかりしてほしい、一方で弟・妹はいつまでも母性本能をくすぐる可愛い存在。そんな意識は起きやすいのではないでしょうか。しかしそうであったとしても、投稿者さんの「上の子より下の子の方が可愛い」という感覚に共感できないとして、反対の意見を述べているママたちがいました。逆に上の子の方が甘えん坊で、下の子の方がしっかりしていたり、ママとの相性が悪いケースだと「下の子の方が可愛い」という状況にはなりにくいのかもしれません。
上の子が甘え下手、下の子の方が可愛いと感じる理由は？
『相性もあるけれど、親が小さい弱い方を守るのは生物としての本能なんだと思う』
『自分と気が合う方を可愛がってしまう傾向はあるよね、人間って』
『下の子は生まれた瞬間から無条件に可愛かった、上の子とはまた違った可愛さ』
『下ってだけで可愛い。上は可愛いより「しっかりしてるな」って思う』
一方で投稿者さんのような「下の子の方が可愛い」と思うのは何かしらの理由があると分析するママもいました。当然ですがきょうだいは、年齢が高い子と年齢が低い子が同時に家のなかにいるということ。そしてその年齢差は永遠に埋まりません。本能としてどうしても何歳になっても、下の子を可愛がってしまう現象は起きやすいのかもしれませんね。また上の子は下に妹や弟が生まれることで「しっかりしなきゃ」とお兄ちゃん、お姉ちゃんとして頑張ってしまうこともあるため、ママも手がかからないと感じやすいのでしょう。甘えたくてもママは下の子に付きっきり。上の子ほど甘えるのが苦手な子が多いのかもしれませんね。さらには2人目、3人目となると子育て初心者で毎日必死だった1人目とは違って、「可愛い」と感じる余裕も生まれやすいのでは？ という意見もありました。
思うのは自由だけど、親なら顔に出さないで
『親ならそう思っていても表には出さないでね』
『どっちも可愛いけどなあ。比重が傾くことはほぼないよ。兄が妹のワガママを聞いてあげているところを見ると、上の子の成長感じて頼もしいし、下の子はお兄ちゃんが好きなのが可愛いなあと思う』
『そういうときもあったけれど逆のときもあるし、総じて2人とも可愛いなあと思うので今のところ平和』
『小さい頃は下の子の方が可愛かったけれど、ある程度育ったらどっちも変わらなくなった。なんなら今下の子が反抗期だから上の方が可愛い』
上の子と下の子、どちらを「可愛い」と感じるかと、ママたちそれぞれが体験談や考えを述べていた今回の投稿。投稿者さんのように「下の子の方が可愛いと思うのはあるある」という考えを持つママもいました。しかしもしママが自分よりも妹や弟を可愛いと感じていると上の子が知ったら、とても悲しく、人格形成にも大きく影響が出てしまうでしょう。「どっちも可愛い」、「そのときどきで変わるかも」という意見もあり、親が子どもを順位付けすること自体に疑問を感じているママもいました。かまってあげる時間や可愛がり方は子どもたち自身も普段から見ているでしょうから、ママの言動で差別を感じてしまうかもしれません。「そう思っても表には出すべきではない」という意見もあり、きょうだいをそれぞれ平等に愛する重要性を改めて認識できた投稿でしたね。
文・AKI 編集・あいぼん